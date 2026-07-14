ＤｅＮＡ、逆転し１点リードで終盤へ

ＤｅＮＡが５回表に怒涛の５得点で逆転、広島の序盤のリードをひっくり返した。広島は１回裏に３点、４回裏に１点を加点したが、５回に大きく崩れた。広島はファビアンの本塁打などで３打点を稼ぐも、ＤｅＮＡ佐野の打点も絡み、１点差で６回を終えた。

【スタメン】

広島: 1(右)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(三)坂倉 将吾 5(遊)小園 海斗 6(一)佐藤 啓介 7(中)大盛 穂 8(捕)持丸 泰輝 9(投)岡本 駿

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)宮﨑 敏郎 6(捕)松尾 汐恩 7(中)梶原 昂希 8(遊)石上 泰輝 9(投)石田 裕太郎

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