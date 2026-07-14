ＤｅＮＡ、逆転し１点リードで終盤へ
ＤｅＮＡが５回表に怒涛の５得点で逆転、広島の序盤のリードをひっくり返した。広島は１回裏に３点、４回裏に１点を加点したが、５回に大きく崩れた。広島はファビアンの本塁打などで３打点を稼ぐも、ＤｅＮＡ佐野の打点も絡み、１点差で６回を終えた。
【スタメン】
広島: 1(右)名原 典彦 2(二)菊池 涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(三)坂倉 将吾 5(遊)小園 海斗 6(一)佐藤 啓介 7(中)大盛 穂 8(捕)持丸 泰輝 9(投)岡本 駿
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(二)牧 秀悟 3(一)佐野 恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)宮﨑 敏郎 6(捕)松尾 汐恩 7(中)梶原 昂希 8(遊)石上 泰輝 9(投)石田 裕太郎
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「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|79
|43
|35
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|80
|42
|36
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|80
|40
|39
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|81
|33
|45
|3
|.423
|10
|5
|広島
|78
|31
|43
|4
|.419
|10
|6
|中日
|82
|32
|49
|1
|.395
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|81
|49
|31
|1
|.612
|-
|2
|西武
|85
|47
|35
|3
|.573
|3
|3
|日本ハム
|86
|48
|38
|0
|.558
|4
|4
|オリックス
|82
|42
|38
|2
|.525
|7
|5
|ロッテ
|79
|38
|38
|3
|.500
|9
|6
|楽天
|81
|31
|49
|1
|.388
|18