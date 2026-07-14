ＤｅＮＡ、逆転し１点リードで終盤へ

ＤｅＮＡが５回表に怒涛の５得点で逆転、広島の序盤のリードをひっくり返した。広島は１回裏に３点、４回裏に１点を加点したが、５回に大きく崩れた。広島はファビアンの本塁打などで３打点を稼ぐも、ＤｅＮＡ佐野の打点も絡み、１点差で６回を終えた。

【スタメン】

広島: 1(右)名原　典彦 2(二)菊池　涼介 3(左)Ｓ・ファビアン 4(三)坂倉　将吾 5(遊)小園　海斗 6(一)佐藤　啓介 7(中)大盛　穂 8(捕)持丸　泰輝 9(投)岡本　駿

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(二)牧　秀悟 3(一)佐野　恵太 4(右)Ｊ・エンカーナシオン 5(三)宮﨑　敏郎 6(捕)松尾　汐恩 7(中)梶原　昂希 8(遊)石上　泰輝 9(投)石田　裕太郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 79 43 35 1 .551 -
2 巨人 80 42 36 2 .538 1
3 ヤクルト 80 40 39 1 .506 3
4 DeNA 81 33 45 3 .423 10
5 広島 78 31 43 4 .419 10
6 中日 82 32 49 1 .395 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 81 49 31 1 .612 -
2 西武 85 47 35 3 .573 3
3 日本ハム 86 48 38 0 .558 4
4 オリックス 82 42 38 2 .525 7
5 ロッテ 79 38 38 3 .500 9
6 楽天 81 31 49 1 .388 18