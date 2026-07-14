阪神、1点リードで後半戦へ
阪神が1回表に村松、森下、佐藤の3連続ホームランで2点を先制。中日は4回裏に村松のソロホームランで1点を返したが、6回終了時点で阪神が2-1と1点リードで試合は後半戦に突入した。
【スタメン】
中日: 1(中)岡林 勇希 2(左)細川 成也 3(遊)村松 開人 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川 昂弥 6(右)Ｊ・ボスラー 7(二)福永 裕基 8(捕)加藤 匠馬 9(投)Ｋ・マラー
阪神: 1(中)近本 光司 2(二)中野 拓夢 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)前川 右京 7(捕)伏見 寅威 8(遊)熊谷 敬宥 9(投)髙橋 遥人
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「阪神タイガース」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|79
|43
|35
|1
|.551
|-
|2
|巨人
|80
|42
|36
|2
|.538
|1
|3
|ヤクルト
|80
|40
|39
|1
|.506
|3
|4
|DeNA
|81
|33
|45
|3
|.423
|10
|5
|広島
|78
|31
|43
|4
|.419
|10
|6
|中日
|82
|32
|49
|1
|.395
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|81
|49
|31
|1
|.612
|-
|2
|西武
|85
|47
|35
|3
|.573
|3
|3
|日本ハム
|86
|48
|38
|0
|.558
|4
|4
|オリックス
|82
|42
|38
|2
|.525
|7
|5
|ロッテ
|79
|38
|38
|3
|.500
|9
|6
|楽天
|81
|31
|49
|1
|.388
|18