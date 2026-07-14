阪神、1点リードで後半戦へ

阪神が1回表に村松、森下、佐藤の3連続ホームランで2点を先制。中日は4回裏に村松のソロホームランで1点を返したが、6回終了時点で阪神が2-1と1点リードで試合は後半戦に突入した。

【スタメン】

中日: 1(中)岡林　勇希 2(左)細川　成也 3(遊)村松　開人 4(一)Ｍ・サノー 5(三)石川　昂弥 6(右)Ｊ・ボスラー 7(二)福永　裕基 8(捕)加藤　匠馬 9(投)Ｋ・マラー

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)中野　拓夢 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)前川　右京 7(捕)伏見　寅威 8(遊)熊谷　敬宥 9(投)髙橋　遥人

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 79 43 35 1 .551 -
2 巨人 80 42 36 2 .538 1
3 ヤクルト 80 40 39 1 .506 3
4 DeNA 81 33 45 3 .423 10
5 広島 78 31 43 4 .419 10
6 中日 82 32 49 1 .395 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 81 49 31 1 .612 -
2 西武 85 47 35 3 .573 3
3 日本ハム 86 48 38 0 .558 4
4 オリックス 82 42 38 2 .525 7
5 ロッテ 79 38 38 3 .500 9
6 楽天 81 31 49 1 .388 18