ファミリーマートは7月14日から、冷し麺・温かい麺を買うと、人気飲料の無料引換券がもらえるキャンペーンを全国のファミリーマートで開催している。

冷し麺・温かい麺を買うと爽健美茶・やかんの麦茶・伊右衛門・グリーンダカラ やさしい麦茶 いずれかの無料引換券がもらえる

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、同社では「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おトクに買い物を楽しめるキャンペーンを継続して実施している。

今回は、「冷し麺・温かい麺」全品を対象に、人気飲料の無料引換券を「もれなく」プレゼントする。選べる飲料は、コカ･コーラ「爽健美茶(600ml)」「やかんの麦茶(650m)」と、サントリー「伊右衛門(600ml)」(ホットは対象外)、「グリーンダカラ やさしい麦茶(680ml)」。発券期間は7月14日～7月27日、引換期間は7月14日～8月3日までとなる。

対象商品の一例として、「6種具材の冷し中華」(578円)や「さっぽろ純連監修 冷し味噌まぜそば」(646円)、「萬福監修 とりごま冷し中華(ごまだれ)」(598円)、「頑者監修 冷し魚介豚骨まぜそば」(646円)などがある。

6種具材の冷し中華は、ももチャーシューやきゅうり、錦糸卵、紅生姜など彩りの良い具材をトッピングした定番の冷し中華。気温が高くなる時期に合わせて、よりさっぱり感のあるスープにリニューアルした。

さっぽろ純連監修の冷し味噌まぜそばは、濃厚でコクのある味噌感が特徴のたれに、具材として肉そぼろ、ゆで卵、白髪ねぎ、フライドオニオンなどをトッピング。

萬福監修のとりごま冷し中華は、小麦の風味と口あたりの良さが特徴の中華麺に、ごまの風味を効かせたスープを組み合わせた一品。具材として、鶏チャーシュー、きゅうり、わかめ、白ごまをトッピングしている。

頑者監修の冷し魚介豚骨まぜそばは、豚ガラに魚介の旨みを合わせた特製だれがワシワシ麺によく絡む冷しまぜそばに、具材としてチャーシュー、ゆで卵、メンマなどをトッピングした商品。