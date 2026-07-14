「すたみな太郎」などを運営する江戸一は7月18日、「すたみな太郎NEXT 上野アメ横店」(東京都台東区)を全面改装し、「すたみな太郎 PREMIUM BUFFET 上野アメ横店」としてリニューアルオープンする。

すたみな太郎PREMIUM BUFFET 上野アメ横店

木目を基調とした落ち着いた雰囲気の店内

「より落ち着いた雰囲気でのお食事を!」をコンセプトに、木目を基調とした天井や敷居、グリーンのソファーなどで森の中で食事しているような雰囲気をイメージした店内となっている。これまで以上に落ち着いた空間と、PREMIUMな食事の時間を提供する。

すたみな太郎PREMIUM BUFFET 上野アメ横店 内装イメージ(写真は千葉北店)

オープン記念メニューやチョコレートファウンテンも

オープニング記念の食べ放題メニューとして、「中落ちカルビ」や「プレミアムカルビ」「牛タン」を数量限定で提供する。

また、チョコレートファウンテンも登場する。

チョコレートファウンテン

約100種類以上のメニューが食べ放題

営業時間は、平日、土日祝ともにランチが11:00～16:00(入店受付15:00まで)、ディナーが16:00～22:00(入店受付21:00まで)。

料金(一例)は、90分食べ放題で、平日ランチが大人(中学生以上)2,288円、土日祝ランチは大人(中学生以上)が3,388円、ディナーは大人(中学生以上)3,938円。詳細はホームページで案内している。