ＤｅＮＡ、ヤクルトに3点リード

2回裏に1点、3回裏に2点を奪ったＤｅＮＡが序盤を優位に進める。ヤクルトは無得点。ＤｅＮＡは宮﨑の2打点、宮下の1打点でリードを広げ、3回を終えて3-0で試合を折り返す。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(一)佐野 4(右)エンカーナシオン 5(三)宮﨑 6(捕)松尾 7(中)蝦名 8(遊)宮下 9(投)尾形

ヤクルト: 1(二)内山 2(左)サンタナ 3(遊)長岡 4(右)増田 5(一)セデーニョ 6(中)岩田 7(捕)古賀 8(投)高橋 9(三)武岡

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 82 45 36 1 .556 -
2 巨人 83 44 37 2 .543 1
3 ヤクルト 83 41 41 1 .500 4
4 DeNA 83 34 46 3 .425 10
5 広島 80 32 44 4 .421 10
6 中日 85 33 51 1 .393 13

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 84 51 32 1 .614 -
2 西武 88 49 36 3 .576 3
3 日本ハム 89 49 40 0 .551 5
4 オリックス 85 42 41 2 .506 9
5 ロッテ 82 39 40 3 .494 10
6 楽天 84 34 49 1 .410 17