巨人、1点リードで中盤へ
1回裏にダルベックのタイムリーで先制した巨人が、その後は両チーム無得点で進み、3回を終えて1-0でリード。中日は序盤、巨人を上回る得点を奪えず苦しい展開となっている。
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「中日ドラゴンズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|82
|45
|36
|1
|.556
|-
|2
|巨人
|83
|44
|37
|2
|.543
|1
|3
|ヤクルト
|83
|41
|41
|1
|.500
|4
|4
|DeNA
|83
|34
|46
|3
|.425
|10
|5
|広島
|80
|32
|44
|4
|.421
|10
|6
|中日
|85
|33
|51
|1
|.393
|13
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|84
|51
|32
|1
|.614
|-
|2
|西武
|88
|49
|36
|3
|.576
|3
|3
|日本ハム
|89
|49
|40
|0
|.551
|5
|4
|オリックス
|85
|42
|41
|2
|.506
|9
|5
|ロッテ
|82
|39
|40
|3
|.494
|10
|6
|楽天
|84
|34
|49
|1
|.410
|17