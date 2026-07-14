ついに来た夏本番。すなわち、お中元の季節だ。今年は何を贈ろうか……と悩んでいるようであれば、北海道の豊かな恵みが詰まった「きらめくストア」をチェックしてみてほしい。

今回は、暑い夏をひんやりと彩る最高のお取り寄せグルメをピックアップ。実際に食べてみて確信した、贈って間違いなしの“涼”の逸品たちをレコメンド!

驚異のコシに喉が鳴る!「津村製麺」の生ひやむぎ・生うどんセット

夏の定番麺といえばやはり、冷やし中華、そうめん……このあたりが本命だろう。が、この「津村製麺」のセットは、その定説をいとも簡単にひっくり返すほどのポテンシャルを秘めている。

まずは看板商品の「生ひやむぎ」。封を開けて生麺を見てみると……

めっっっちゃ綺麗なんですけど……! オホーツク産の小麦を100%使用した、添加物一切なしで仕上げた“生の麺”だという。

お湯で2分半ほど茹で、しっかり冷やしたら……

完成! おいおいお〜い! めっっっちゃウマそうだな! ツヤツヤしていてめちゃくちゃ綺麗ッ!

さっそくつゆにつけて……いただきます!

……えっ、ヤバい……。なにこれ、超〜〜〜ウマいんですけど……!!!? この細い麺からは想像もつかないほどの強烈なコシ! なんじゃ、この食感……。最高……!

ツルツルとした喉越しとともに、小麦本来の香りが鼻を抜けていく。乾麺では決して味わえない、“生麺”ならではの躍動感。これを知ってしまうと、もう普通のひやむぎには戻れないぞ……。

続いては「生うどん」。やっぱりめちゃくちゃ綺麗……!

15分ほど茹でて、こちらは「冷やしかけ」でいただくことに。ひと口すすってみると……

やっっっっべぇぇぇえええ!!! めっっっちゃくちゃウマい!!!! なんというか、このもっちりした弾力がたまらなくウマい……! 喉越しも最ッッッ高! なめらかな肌質で、つゆとの絡みも抜群!

こちらも驚くほどコシが強く、噛めば噛むほど小麦の旨みが広がっていく。これより美味しいうどん屋さんって、そんなに多くないんじゃないか。割と真面目にそう思えるレベルだ。絶品!

弾ける果実感!「cake shop Nanairo」のフルーツゼリーセット

続いては、見た目にも涼やかな「cake shop Nanairo」のフルーツゼリーセット。千歳市の閑静な住宅街で愛される洋菓子店が手掛けるこのゼリーは“果実をそのまま閉じ込めた”かのようなジューシーさが人気なのだという。夏季限定販売で、5種類のフレーバーが2つずつのセットとなっている。

「白桃」は完熟した桃を丸かじりしたようなジューシーさ! ものすごく美味しい……! めちゃくちゃフルーティで、芳醇な香りがたまらなく贅沢だ。甘すぎず、それでいて濃厚な果実感。もものちょっとザラッとした感じまでしっかり表現されている。すごいぞ、これ。本物の桃みたいだ。まさに職人技!

「グレープフルーツ」は特有の爽やかな酸味に加え、あの絶妙な苦味の余韻までが完璧に再現されている。甘ったるさが一切なく、夏の乾いた体に染み渡るリアルな果汁感が素晴らしい!

他にも、甘みと香りのバランスが絶妙な「ゆずパイン」、やさしい甘さの「オレンジ」、王道の深みを感じる「グレープ」と、どれも一級品のクオリティ! カラフルな見た目は、箱を開けた瞬間に歓声を誘うこと間違いなし。ガチで自信を持って贈れる甘味セットである。

濃厚なのに、おなかに優しい!「MILKCROWN」A2ミルク100%のジェラートセット

ラストは訓子府(くんねっぷ)町発のプレミアムジェラート。おなかに優しいとされる「A2ミルク」を100%使用した、体にも嬉しいスイーツだ。

こちらは看板フレーバーの「くんねっぷミルク」。

余計な雑味がなく、搾りたての牛乳をそのまま凍らせたような濃厚なコクと、スッと消える後味のよさ。ウマすぎる! 余韻がマジでさっぱりしているので、甘党でなくとも美味しく食べられる、完全無欠のクオリティ。これぞ北海道という正統派の美味しさだ。

「キャラメルチーズクランチ」は贅沢感たっぷり! チーズの深いコクに、キャラメルのビターな甘さが重なり、クランチのサクサク食感がさらなるアクセントを加えている。まるで高級な生菓子を食べているようなリッチな味わい。大人も子どもも夢中になること請け合い!

全6種のセットで、甘酸っぱさが弾ける「ミルクストロベリー」、北海道感たっぷりの「ハスカップヨーグルト」、食感の楽しい「クッキーバニラクリーム」、和の甘みが落ち着く「北海道ぜんざい」と、いずれも素晴らしすぎる仕上がりとなっている。今日はどれを食べようか……と夜な夜な迷う日々。想像するだけで幸せじゃない?

北海道の味覚を最高の状態で閉じ込めた、きらめくストアの「お中元・夏ギフト」。暑い夏を乗り切るためのきらめくパワーを、ぜひ大切な人たちへ。もちろん、頑張っている自分へのご褒美としても、これ以上の選択肢はない!