大東建託は、過去最大級の居住満足度調査を行い「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜兵庫県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜兵庫県版＞」として集計結果を2026年6月10日に発表した。調査期間は2022年～2026年(一部の回答のみ2021年～2019年を追加)の各2月～4月で、調査対象は兵庫県居住の20歳以上の男女合計36599名、調査方法はインターネット経由での調査票配布・回収である。

いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜兵庫県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜兵庫県版＞」

住みここち(駅)トップは昨年13位から大きく順位を上げたウッディタウン中央

住みここち(駅)ランキングの1位は、三田市に位置するウッディタウン中央で、昨年13位から大きく順位を上げた。2位は昨年8位から順位を上げた西宮市に位置する西宮北口、3位は神戸市中央区に位置する県庁前である。トップ10内で初登場の駅は9位の明石市に位置する大蔵谷で、昨年の累計回答者数が30名未満でランキングの集計対象外であった。

住みここち(自治体)トップは7年連続で芦屋市

住みここち(自治体)ランキングは、芦屋市が7年連続で1位に輝いた。2位と3位は4年連続で、2位は神戸市灘区、3位は西宮市である。トップ10には神戸市の各行政区やその周辺の阪神南エリア、阪神北エリアに位置する街が昨年に引き続きランクインしている。一方、10位には昨年17位から順位を上げた神崎郡福崎町が、トップ10内で唯一郡部に属する町でランクインしたという。

住みたい街(駅)トップは3年連続で西宮北口

住みたい街(駅)ランキングは、西宮市に位置する西宮北口が3年連続で1位に輝いた。2位も3年連続で神戸三宮エリア、3位は2年連続で神戸エリアという結果になっている。

住みたい街(自治体)トップは8年連続で西宮市

住みたい街(自治体)ランキングの1位は、8年連続で西宮市となった。2位と3位は2年連続で、2位は神戸市中央区、3位は明石市という結果になった。

街の住みここち(駅)ランキング2026＜兵庫県版＞駅TOP20・因子別TOP5

住みここち(駅)で1位のウッディタウン中央は、「行政サービス」「静かさ治安」「防災」の3因子で1位の評価を得ている。「交通利便性」因子では、梅田や三宮などへのアクセスが良い西宮北口・甲子園・久寿川や、大阪や三宮などへのアクセスが良いJR東海道本線のさくら夙川・甲子園口など、西宮市に位置する駅の評価が高くなっている。

「親しみやすさ」因子では、閑静な住宅街の西宮市(さくら夙川・苦楽園口)や、神戸市灘区(六甲道・王子公園)など、今年も住みここち(自治体)2位・3位に位置する駅の評価が高くなっている。「賑わい」因子では、神戸市中央区およびその周辺の近接駅(神戸三宮エリア・県庁前・花隈エリア・元町エリア)の評価が高くなっている。

TOP20外の「駅」因子別順位トピックス

TOP20外の「駅」 因子別順位トピックス

生活利便性の1位は尼崎、2位は出屋敷、3位は板宿であった。静かさ治安の3位は日生中央であったという。賑わいの2位は神戸三宮エリアであった。物価家賃の1位は中央市場前、2位は尼崎、3位は播州赤穂。

街の住みここち(自治体)ランキング2026＜兵庫県版＞自治体TOP20・因子別TOP5

住みここち(自治体)で1位の芦屋市は、「行政サービス」因子で1位、「静かさ治安」「親しみやすさ」の両因子で2位、「賑わい」因子で4位、「交通利便性」で5位の高い評価を得ている。行政サービス・親しみやすさ・賑わい因子で上位の街は、住みここちでの評価も高くなる傾向があるようだ。「親しみやすさ」因子のトップ5(神戸市灘区・芦屋市・神戸市東灘区・西宮市・神戸市中央区)は、住みここち(自治体)でもトップ5となっている街である。

TOP20外の「自治体」因子別順位トピックス

TOP20外の「自治体」 因子別順位

物価家賃の1位は、神崎郡市川町であったとのことだ。