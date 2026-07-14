大東建託は2026年7月8日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜秋田県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜秋田県版＞」を発表した。調査は2022年〜2026年(一部2019年〜2021年を追加)に秋田県在住20歳以上の男女5,817名を対象にインターネットで実施。住みここちランキングは現在居住している街の評価をもとに、住みたい街ランキングは回答者が入力した自治体名への投票数をもとに集計した。

いい部屋ネット 街の住みここち・住みたい街ランキング2026＜秋田県版＞

住みここち1位は秋田市、7年連続トップ

「街の住みここちランキング2026＜秋田県版＞」では、秋田市が7年連続で1位となった。2位は潟上市、3位は仙北郡美郷町だった。

秋田市は緑豊かな街で、駅周辺には商業施設や行政機関が集積。今年も8因子中5因子で1位となり、高い利便性が評価された。また、昨年6位だったにかほ市は順位を上げて4位にランクインした。県南西部に位置し、鳥海山や日本海に囲まれた自然豊かなエリアで、秋田市へは車で約1時間でアクセスできる立地となっている。

住みたい街は仙台市が5年連続1位

「住みたい街ランキング2026＜秋田県版＞」では、仙台市が5年連続で1位となった。2位は5年連続で秋田市、3位は5年連続で東京23区だった。トップ5では、昨年に引き続き東北エリアの街が3つランクインした。

また、「住みたい街が特にない」57.2%、「今住んでいる街に住み続けたい」17.1%の合計74.3%となり、昨年に引き続き、今住んでいる街を評価する結果となった。

TOP6外でも高評価の自治体、五城目町や羽後町が因子別で上位

TOP6外の自治体では、因子別ランキングにも特徴が見られた。行政サービスでは南秋田郡五城目町が2位、静かさ治安では雄勝郡羽後町が1位、南秋田郡五城目町が3位となった。また、親しみやすさでは雄勝郡羽後町が2位、物価家賃では南秋田郡五城目町が1位、雄勝郡羽後町が2位、防災では雄勝郡羽後町が1位、南秋田郡五城目町が2位となった。