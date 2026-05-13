大東建託は2026年5月13日、「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜首都圏版＞」の結果を発表した。調査は2026年2月10日～3月22日、首都圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）居住の20歳以上の男女5万2,966人を対象にインターネット形式で行われた。

いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜首都圏版＞

住みたい街(駅)ランキング1位は、8年連続で「吉祥寺」

住みたい街(駅)ランキングでは、「吉祥寺」(JR中央線/東京都武蔵野市)が8年連続で1位を獲得。商業施設と公園などの自然の充実が理由として挙がった。一方で、住んでいない理由としては家賃の高さや通勤の不便さが挙げられた。

また、2位も8年連続で「横浜」（JR東海道本線/神奈川県横浜市西区）、3位は5年連続で「みなとみらい」（みなとみらい線/神奈川県横浜市西区）で、2位と3位は横浜市西区に位置する駅となった。海が近いことやアクセスの良さなどが支持を集めた。

1位の「吉祥寺」と2位の「横浜」は20-60歳以上までの全ての年代において同様の順位となった。また、トップ10内には、東京都の駅が最も多く5駅、次いで神奈川県の3駅、埼玉県の2駅がランクインする結果に。

住みたい街(自治体)ランキング1位は「東京都 港区」

住みたい街(自治体)ランキング1位は、昨年2位から順位を上げた「東京都 港区」がランクイン。華やかなイメージや支援の充実が住みたい理由として挙がった。一方で、家賃の高さが住んでいない理由に。

2位は「東京都世田谷区」、3位は2年連続で「東京都渋谷区」となった。トップ20内では、18位に「東京都中野区」が昨年より順位を上げてランクイン。首都圏の自治体以外からトップ20にランクインしているのは、15位の「北海道札幌市」、19位の「福岡県福岡市」となった。