CHINTAIは7月6日、「七夕に願いたい理想の暮らし」に関する調査の結果を発表した。調査は2026年6月22日、賃貸物件に住んでいる、または賃貸物件を探した経験がある男女400名を対象にインターネットで行われた。

七夕・ 暮らしの願いごと調査

約3割が「自分時間がはかどるお部屋」を希望

「七夕に一つだけ願いが叶うなら、どのような暮らしを選びたいか」という設問では、最も多かったのは「趣味・推し活・勉強・仕事など、自分の時間がはかどるお部屋での暮らし」(29.3%)だった。年代別に見ると、Z世代では「趣味・推し活・勉強・仕事など、自分の時間がはかどるお部屋での暮らし」を選んだ人が41.3%と、その他の世代の22.6%を18.7ポイント上回り、Z世代とその他の世代の間で大きな差が見られた。

一方、その他の世代では、「家賃は少し上がるが、安心して静かに過ごせるお部屋・街での暮らし」(9.7%)や「ごみ出し・宅配・片付けなど、日々の生活がラクに回る暮らし」(12.8%)を選ぶ割合がZ世代より高く、住まいに求める価値観の違いが見られた。今回の結果から、Z世代では住まいを「生活の拠点」だけでなく、趣味や推し活、勉強や仕事など、自分らしい時間を充実させるための空間として捉える傾向が見られた。

一方、その他の世代では、安心感や生活のしやすさを重視する傾向が見られ、世代によって住まいに求める価値観が異なることがわかった。

男性は"今の暮らしへの満足"が高い傾向

男女別に見ると、「七夕の短冊に、いま叶えたい暮らしの願いごとを書くとしたら、何を書きますか」という設問では、女性は「家賃に追われず、心に余裕を持って暮らしたい」(45.3%)が男性(33.8%)より11.5ポイント高くなった。また、「静かで清潔感のあるお部屋で、落ち着いて暮らしたい」(13.3%)も男性(5.9%)より7.4ポイント高い結果となった。

一方、男性は「今の暮らしに満足している」(28.3%)が女性(18.2%)より10.1ポイント高くなった。

女性は、家賃負担を抑えて心に余裕を持つことや、静かで落ち着けるお部屋への関心が高い傾向が見られた。男女で比較すると、女性は"より心に余裕を持てる暮らし"、男性は"現在の暮らしへの満足"が相対的に高い結果となった。

住む街への願いは、利便性に加え"気分よく暮らせること"も

「住む街への願いごと」を複数回答で聞いたところ、個別項目で最も多かったのは「家賃相場が手頃で、無理なく住み続けられる街」(36.3%)だった。次いで、「駅や職場・学校にアクセスしやすい街」(27.3%)、「生活必需品の買い物に困らない街」(22.8%)が続き、家賃の手頃さといった経済性やアクセス・買い物のしやすさなどの利便性に関する項目が上位となった。

また、住む街への願いを「経済性」「利便性」「快適性(街での過ごし心地)」の観点で見ると、利便性に関する2項目である「駅や職場・ 学校にアクセスしやすい街」「生活必需品の買い物に困らない街」のいずれかを1つ以上選んだ人は43.3%だった。一方で、「気兼ねなく、自分らしく出歩ける街」(13.5%)、「街並みや自然があり、歩いていて気分が上がる街」(9.5%)、「夜道が明るく、安心して帰れる街」(9.5%)、「自宅以外にも、集中したり気分転換したりできる居場所がある街」(8.0%)など、快適性に関する4項目のいずれかを1つ以上選んだ人は37.0%となった。

この結果から、住む街への願いでは、家賃相場の手頃さといった経済性に加え、アクセスや買い物のしやすさといった利便性、自分らしく出歩けることや安心して歩けること、歩いていて気分が上がることなどの快適性にも関心が向けられていることがうかがえる。

趣味を楽しむ願いから日々のストレスを減らしたい願いまで

自由回答(「七夕の短冊に書きたい暮らしの願いごと」に関する回答)では、好きなことを楽しめる部屋を求める声や、毎日の小さなストレスを減らしたいというリアルな願いが寄せられた。

「虫が一切出ないお部屋に住みたい」



「寝られない日が減りますように」



「騒音に悩まされずに、心が安定した快適な暮らしがしたい」



「グッズをうまく飾れるお部屋に住みたい」



「配信をしながら楽しくゲームがしたい」



「趣味を楽しめるお部屋で、休日に楽器を弾ける暮らしがしたい」



「筋トレできるお部屋に住みたい」

自由回答からは、推し活やゲーム、楽器、筋トレなど、好きなことを楽しめる空間を求める声が見られた。さらに、「静かに眠れること」「虫や騒音に悩まされないこと」「掃除や家事がラクになること」など、毎日の暮らしをストレスなく過ごしたいという願いも見えてくる。