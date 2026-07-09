「住みたい街」＝「住んでよかった街」なのだろうか......? 「住みたい街ランキング」は数多くあるものの、実際に暮らしてみて「住んでよかった」と感じる街となると、少しその街を見る角度が変わってくるかもしれない。交通アクセスや買い物の便利さだけでなく、街の雰囲気や子育てのしやすさなど、住んだからこそ分かる魅力もあるはずだ。

そこで今回は、2026年6月4日にマイナビニュース会員300人を対象に実施した「住んでよかった街」に関するアンケートをもとに、経験者が選んだ街をランキング形式で、寄せられた理由とともに紹介する。

住んでよかったと思う街が「ある」人は71.6%

「これまでの人生の中で「住んでよかった」と思う街はありますか?」と尋ねたところ、「ある」と回答した人が71.6%、「ない」と回答した人が28.4%と、ある人のほうが多数派ということが分かった。

「住んでよかった街」1位「吉祥寺(東京都)」、2位「藤沢(神奈川県)」「博多(福岡県)」

上記の質問に対し、実際に住んでよかった街の都道府県や最寄り駅を尋ねると、下記のように複数名から選ばれた地域・エリアがあった。

吉祥寺(東京都)……6件

藤沢(神奈川県)……4件

博多(福岡県)……4件 ※「博多南駅」も含む

神戸(兵庫県)……3件

高崎(群馬県)……3件

八丁堀(東京都)……3件

中野(東京都)……3件

水戸(茨城県)……3件

八千代台(千葉県)……2件

武蔵新城(神奈川県)……2件

尼崎(兵庫県)……2件

阿佐ヶ谷(東京都)……2件

調布(東京都)……2件

北千住(東京都)……2件

相模大野(神奈川県)……2件

弘前(青森県)……2件

熊本(熊本県)……2件

新潟(新潟県)……2件

札幌(北海道)……2件

町田(東京都)……2件

天王寺(大阪府)……2件

天神(福岡県)……2件

浦和(埼玉県)……2件

松任(石川県)……2件

芦屋(兵庫県)……2件

和歌山(和歌山県)……2件

川崎(神奈川県)……2件

1位は、やはりさまざまな調査で「住みたい街ランキング1位」に登場する「吉祥寺(東京都)」(6件)という結果に。次いで、2位は「藤沢(神奈川県)」「博多(福岡県)」(4件)、3位は「神戸(兵庫県)」、「高崎(群馬県)、「八丁堀(東京都)」「中野(東京都)」「水戸(茨城県)」(3件)となった。

1位「吉祥寺(東京都)」が住みやすい理由は、退屈しない&疲れすぎないの両立!?

1位の「吉祥寺(東京都)」を選んだ人に「住んでよかった」と感じる理由を選択式の設問で尋ねると、全員が「街の雰囲気が良い」を選んでいた。

さらに具体的に「住みやすさを実感した理由やエピソード」を尋ねると、「東京なのに適度な自然があるし、魅力的なお店がたくさんあって暮らしやすかった」(40代/女性/事務・企画・経営関連)、「都心へのアクセスの良さ。複数の鉄道路線。終電の遅さ。街のコンパクト具合。まわりを気にしないちょうどいい距離感」(50代/男性/販売・サービス関連)などの声が寄せられた。

都心へのアクセスが良く、お店も充実しているうえに自然もあるため、疲れすぎず、かといって退屈しない点が住みやすさにつながっていることがうかがえる。

吉祥寺 イメージ

2位「藤沢(神奈川県)」が住みやすい理由は、"ちょうどいいバランス"

また、2位の「藤沢(神奈川県)」を選んだ人に選択式の質問で理由を尋ねると、4人中3人が「交通の便が良い(通勤・通学しやすいなど)」「スーパーや商業施設が充実している」を選択していた。

また、自由回答からは、「住居費が安く、都内へも行きやすく、自然も豊かだから」(40代/女性/事務・企画・経営関連)や「いわゆる湘南の街で、繁華街もあり仕事場も近く、生活しやすかった」(60代/男性/その他)などの声が上がった。

「交通の便の良さ」「自然」「活気」がちょうどよいバランスで保たれていることが、「藤沢(神奈川県)」の魅力であることがうかがえた。

藤沢 イメージ

2位「博多(福岡県)」が住みやすい理由は、交通の便やグルメだけじゃない!?

同じく2位の「博多(福岡県)」を選んだ人に選択式の質問で理由を尋ねると、4人中3人が「交通の便が良い(通勤・通学しやすいなど)」「飲食店が充実している・食べ物がおいしい」を選択していた。

自由回答からは、「新幹線も飛行機もすぐ乗れる」(30代/男性/営業関連)や「子育て支援が充実していて飲食店も多く、自然もあり、住みやすかった」(50代/女性/その他 )などの声が寄せられた。

交通の利便性やグルメだけでなく、子育てのしやすさや自然環境も、「博多(福岡県)」が支持される理由の1つとなっていることがうかがえた。

博多 イメージ

3位「神戸(兵庫県)」「高崎(群馬県)」「八丁堀(東京都)」「中野(東京都)」「水戸(茨城県)」の魅力

また、3位の「神戸(兵庫県)」「高崎(群馬県)」「八丁堀(東京都)」「中野(東京都)」「水戸(茨城県)」を選んだ理由としては、飲食店・スーパーの充実さ、落ち着いた環境でありながら都内に出やすい交通の便などを評価する声が上がっていた。

中でも「神戸(兵庫県)」を選んだ人は全員が理由として「街の雰囲気が良い」を選択しており、自由回答でも「安心安全綺麗」(60代/男性/海運・鉄道・空輸・陸運)などの意見が寄せられた。

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住んでよかった街に関するアンケート

調査時期: 2026年6月4日

調査対象: マイナビニュース会員

調査数: 300名

調査方法: インターネットログイン式アンケート

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