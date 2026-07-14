大東建託は2026年7月8日、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2026＜岩手県版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2026＜岩手県版＞」を発表した。調査は2022年～2026年(一部2019年～2021年を追加)に岩手県在住20歳以上の男女7,174名を対象にインターネットで実施。住みここちランキングは現在住んでいる街の満足度評価をもとに、住みたい街ランキングは回答者が入力した自治体名への投票数をもとに集計した。

いい部屋ネット 街の住みここち・住みたい街ランキング2026＜岩手県版＞

住みここち1位は盛岡市、7年連続トップ

「街の住みここちランキング2026＜岩手県版＞」では、盛岡市が7年連続で1位となった。2位は紫波郡矢巾町、3位は滝沢市だった。

盛岡市は県中部に位置する県庁所在地で、豊かな自然や歴史、利便性を兼ね備えた街。商業施設「MOSSビル」や「クロステラス盛岡」などが充実している点も特徴という。

また、昨年4位だった紫波郡矢巾町は順位を上げて2位にランクイン。盛岡市に隣接し、JR東北本線や国道4号を利用しやすく、盛岡市中心部まで電車で約15分とアクセスが良いベッドタウンとして発展している。商業施設や医療機関も充実しているという。

住みたい街は仙台市が2年連続1位

「住みたい街ランキング2026＜岩手県版＞」では、仙台市が2年連続で1位となった。2位は2年連続で盛岡市、3位は5年連続で東京23区だった。5位には横浜市、札幌市、那覇市が同率でランクインしている。

また、「住みたい街が特にない」は54.4%、「今住んでいる街に住み続けたい」は20.8%となり、合計75.2%が現在の居住地を肯定的に評価する結果となった。

住みここち因子別では岩手郡岩手町が複数項目で上位

TOP10外の自治体では、因子別ランキングにも特徴が見られた。

静かさ治安では岩手郡岩手町が2位、遠野市が3位となった。物価家賃では岩手郡岩手町が2位、八幡平市が3位、防災では岩手郡岩手町が2位となっている。