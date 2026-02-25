不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」は2026年2月19日、「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した！住みたい街ランキング(近畿圏版)」を発表した。本調査は2025年1〜12月に実施。LIFULL HOME'Sに掲載された賃貸物件および購入物件への問合せ数を駅別に集計したもの。対象エリアは大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県。

「2026年 LIFULL HOME'S みんなが探した！住みたい街ランキング(近畿圏版)」

アンケートではなく実際の問合せ数をもとに集計しており、ユーザーが本気で探した街が分かるランキングとなっている。

借りて住みたい街

借りて住みたい街ランキング

借りて住みたい街ランキング

「江坂」が2年連続で1位となり、直近5年間で4回目の首位を獲得した。2位は「出町柳」、前回5位の「新大阪」は2ランクアップして3位に入った。滋賀県の「草津」は前回20位から7位へと大きく順位を上げ、「南草津」も10位から9位に上昇し、ともにTOP10入りした。賃料水準が上昇している「京都」のベッドタウンとして、「草津」「南草津」への注目度が高まっている。

「出町柳」の賃貸マンション賃料相場(40㎡換算)は86,287円、「京都」は99,206円なのに対し、「草津」は57,469円、「南草津」は57,600円と3-4万円安価となっている。「江坂」は82,747円、「新大阪」は96,154円、「三ノ宮」は96,712円で、近畿圏中心エリアの賃料相場は10万円弱が目安となっている。

借りて住みたい街 急上昇ランキング

借りて住みたい街 急上昇ランキング

「奈良」は前回156位から85位へと71ランクアップし急上昇1位となった。賃貸マンション賃料相場(40㎡換算)は45,849円で、県中心部としては極めて安価な水準。

2位は「吹田」(65ランクアップ)、3位は「鶴橋」(48ランクアップ)、同率4位は「緑橋」「大和田」(46ランクアップ)と続いた。TOP10は1位の「奈良」、7位の「四条」以外は大阪府の駅が占めた。

買って住みたい街

買って住みたい街ランキング

買って住みたい街ランキング

「谷町六丁目」が初の1位となった。前回まで3年連続1位だった「姫路」は2位に後退したが上位を維持した。3位は「京橋」で前回73位から大きく順位を上げた。

前回84位の「大阪」、同245位の「あびこ」、同103位の「中崎町」も急上昇してTOP10入りした。

買って住みたい街 急上昇ランキング

買って住みたい街 急上昇ランキング

「太子橋今市」は前回610位から49位へと561ランクアップし急上昇1位となった。2位は「西宮」(536ランクアップ)、3位は「谷町九丁目」(399ランクアップ)。Osaka Metro谷町線の駅が「買って住みたい街」総合1位と急上昇1位および3位を占める結果となった。

「買って住みたい街」総合7位の「あびこ」も238ランクアップで急上昇6位に入った。