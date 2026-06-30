大人気カプセルトイ、ぬいぐるみデザイナー・せこなお(@sekonao)さんが手掛ける「なつかない猫」から11月、なんと第3弾が登場することに。第2弾が5月に登場したばかりでのこの朗報に、ファンから期待と歓喜の声があがっています。

大好評のカプセルトイなつかない猫、

ついに第3弾

「なつかない猫ぬいぐるみ3」が出ます!

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Qualia様(@Qualia_45_) より

11月上旬に発売予定

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どんな模様の猫も相変わらずなつかない!

実家の猫の兄弟もいるよ!

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全国のカプセルトイ売り場でやんのかステップみつけてね

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#なつかない猫

(@sekonaoより引用)

「なつかない猫」は、反抗的なビジュなのに、なぜか気になるかわいい存在として人気のキャラクター。第3弾となる今回は、「友達の猫」「実家の猫の兄弟」「郵便局の猫」「喫茶店の猫」「花屋さんの猫」の全5種。

しかも、「実家の猫の兄弟」は、第1弾で登場した黒猫「実家の猫」の兄弟なんです。見分けるポイントは目の色。「実家の猫」は黄色だったのですが、「実家の猫の兄弟」はグリーン。これはぜひ、一緒に持ち歩きたいですね。

このニュースに、SNSでは「これかわいい!」「背中の毛が逆だってるのもいい!」「待望のキジトラ風ねこちゃんいる…!楽しみ…!!」「シャム猫ちゃん欲しすぎる」「実家の猫の兄弟欲しい!!」と話題に。

価格は今回も1回500円。今度こそ愛猫と同じ模様の子がゲットできるかも!? 11月まで、楽しみにお待ちください!!