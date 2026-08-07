メガハウスは、『新世紀GPXサイバーフォーミュラ』より「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ～受け継がれる豹の魂～セット」(9,240円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年3月発送予定。

2027年3月発送予定「サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition- 新世紀GPXサイバーフォーミュラ ～受け継がれる豹の魂～セット」(9,240円)

サイバーフォーミュラコレクション-Heritage Edition-シリーズに、ブリード加賀の駆る「プロトジャガー Z-6」と「アオイステルスジャガー Z-7」が2台セットになって登場。

「プロトジャガーZ-6」は、サイバーフォーミュラから一時期身を引いていたブリード加賀が世界の草レースを渡り歩くため自腹で改造したマシン。特徴的な車体後部のブーストユニットやアンテナなどはシャープな造形で立体化されている。

「アオイステルスジャガーZ-7」は2015年グランプリ後半からブリード加賀がアオイZIPフォーミュラチームに参加した際に提供されたマシン。車体各所にエクスぺリオンの系譜に繋がる特徴を持った流線的なマシンフォルムをシャープな造形で再現している。

実際のレーシングカーを髣髴とさせる細かいマーキングと、深みのある美麗な彩色が組み合わさり、小さいながらもリアリティと高級感を感じられる一品。上下にスタッキングできる専用ディスプレイケースや、銘板調ホイルステッカーなど、より一層コレクションとディスプレイを楽しめるセット内容となっている。

本商品はプレミアムバンダイ限定特典として、重厚感のある特製エッチング製銘板プレートとホイルステッカーがマシン2台分と、2種類の衣装のブリード加賀、各種エンブレムのミニアクリルスタンドセットが付属する。

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