エイコーは7月20日頃より、すかいらーくホールディングスが導入した配膳ロボット「BellaBot」の「クリアポーチ」(1,540円)をすかいらーくグループの一部店舗で順次発売する。

デザインは全3種で、裏面にはロゴをあしらった。本体サイズは約H18.5×W12×D4cm。商品写真と実際の商品とは多少異なる場合がある。

裏面にはロゴ入り

数量限定のため、商品はなくなり次第終了する。また、発売時期は予告なく変更となる可能性がある。

©Pudu Robotics Japan