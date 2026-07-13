エイコーは7月20日頃より、すかいらーくホールディングスが導入した配膳ロボット「BellaBot」の「クリアポーチ」(1,540円)をすかいらーくグループの一部店舗で順次発売する。
デザインは全3種で、裏面にはロゴをあしらった。本体サイズは約H18.5×W12×D4cm。商品写真と実際の商品とは多少異なる場合がある。
数量限定のため、商品はなくなり次第終了する。また、発売時期は予告なく変更となる可能性がある。
©Pudu Robotics Japan
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
今話題のチェーン店「食べ放題」最新6選――すかいらーく新ブランド、赤からハーゲンダッツ、うどん食べ放題も
【食べ放題】しゃぶ葉で「めんそーれ! 沖縄グルメフェア」開催 - しゃぶしゃぶ沖縄そばだしやタコライス、ジューシーなど限定メニューが登場
【ファミマ】家計を支える冷凍食品ベストイレブン 第8回 【ファミマ】岩塩で引き立つ脂の旨みホルモン＆シマチョウ「食の熱気を高める『武闘派センターバック』」
贅沢パスタ「ウニといくらの冷製パスタ」が1,000円以下!? 「オリーブの丘」の夏メニュー4品を堪能してきた
【セブンイレブン】夏いちご・パイン・黄桃の「フルーツサンド」が登場! ココア食パンも使用
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。