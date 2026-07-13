MMDLaboが運営するMMD研究所はこのほど、「銀行口座と通信キャリア利用に関する調査」の結果を発表した。調査は2026年4月24日～4月27日。予備調査では全国18歳～69歳の男女14,988人、本調査ではスマートフォンの通信会社と銀行の連携で金利が優遇されるプラン・プログラムを認知しているが未利用者1,000人を対象にインターネットで行われた。

メイン口座率は「三菱UFJ銀行」が52.8%でトップ

男女14,988人を対象に利用している銀行を聞いたところ、「ゆうちょ銀行」が46.9%と最も多く、次いで「楽天銀行」が23.1%、「三菱UFJ銀行」が21.4%となった。

次に、銀行・金融機関の口座を保有している12,670人を対象に、メインで利用している銀行を聞き、各銀行の利用者のうち、その銀行をメインバンクとして利用している割合(メイン利用率)を算出したところ、「三菱UFJ銀行」が52.8%と最も多く、次いで「りそな銀行、埼玉りそな銀行」が50.9%、「三井住友銀行」が48.0%となった。

また、通信キャリアと連携するネット銀行4社(「auじぶん銀行」「PayPay銀行」「楽天銀行」「dNEOBANK 住信SBIネット銀行」)のメイン利用率は平均35.8%となった。

口座を持ち利用している銀行口座と最も利用している銀行口座

銀行口座ユーザー別の契約しているメインの通信キャリア

次に、銀行、金融機関の口座を持っている12,670人を対象に、現在メインで利用しているスマートフォンの通信会社を聞いたところ、ゆうちょ銀行ユーザー(n＝3,288)は「docomo系」が32.9%、三菱UFJ銀行ユーザー(n＝1,693)は「docomo系」が30.4%、楽天銀行ユーザー(n＝1,437)は「楽天モバイル」が30.0%、三井住友銀行ユーザー(n＝1,193)は「docomo系」が31.8%、みずほ銀行ユーザー(n＝862)は「docomo系」が33.5%、りそな、埼玉りそな銀行ユーザー(n＝561)は「docomo系」が31.0%、PayPay銀行ユーザー(n＝400)は「SoftBank系」が42.2%、dNEOBANK 住信SBIネット銀行ユーザー(n＝283)は「docomo系」が29.7%、auじぶん銀行ユーザー(n＝262)は「au系」が70.2%、イオン銀行ユーザー(n＝260)は「docomo系」が31.9%とそれぞれトップとなり、それぞれ連携する通信キャリアとの結びつきの強さがうかがえる結果となった。

複数の銀行口座を使い分けている理由

複数の銀行口座を開設している7,284人を対象に、口座を使い分けている理由を聞いたところ(複数回答可)、「使えるお金と貯めるお金を分けるため」が31.9%、「銀行ごとのメリットを使い分けるため」が27.8%、「使ってしまわないよう、貯蓄分を物理的に隔離するため」が18.4%となった。

複数の口座を使い分けている理由

興味のある金利優遇プラン・プログラム

予備調査から抽出したスマートフォンの通信会社と銀行の連携で金利が優遇されるプラン・プログラムを認知しているが未利用者1,000人を対象に、金利が優遇されるプラン・プログラムのうち、興味のあるメニューを聞いたところ(複数回答可)、「定期・普通預金の金利優遇」が36.0%、「毎月の給与受取や振込によるポイント還元」が29.4%、「条件達成(残高・利用状況など)によるステージ制の優遇」が20.7%となった。

おトクな金融施策による新規口座開設意向

スマートフォンの通信会社と銀行の連携で金利が優遇されるプラン・プログラムを認知しているが未利用者1,000人を対象に、自分の利用条件やライフスタイルに合ったおトクな金融施策(金利優遇やポイント還元など)があれば、新規口座を開設したいと思うか聞いたところ、「積極的に開設したい」が5.4%、「条件次第では検討したい」が39.4%となり、あわせて44.8%が新規口座開設に前向きな結果となった。