ダイバーシティ東京 プラザでは7月18日～7月20日、ハズレ無しのカプセルトイイベント「サマージャンボガチャ」を開催する。

サマージャンボガチャ

一昨年大好評だったカプセルトイのイベントが今夏復活する。参加料金は1回1,000円(現金のみ、各日先着800名)で、最大2万円分(特賞)の施設お買物券や館内店舗の景品など、必ず1,000円以上の賞品が当たる。

7月18日には5階に2つの注目ショップが登場する。コンセプトショップ「ABC-MART GRAND STAGE」が、デジタルサイネージやご当地アイテムにフォーカスしたスーベニアコーナーを新設してリニューアルオープン。グランドステージだけの厳選した商品を取り扱う(7月27日までアプリポイント3倍)。

ABC-MART GRAND STAGE

オッシュマンズの新業態「OSHMAN'S RUN＆FITNESS」も新規開業。OnやHOKAなどの人気シューズから、トレンドを押さえた最新のフィットネス・ジムウェアまで、多彩なアイテムを豊富に取りそろえる。1万2,000円以上購入の先着200名にオリジナルボトルを贈呈する。

7月25日～8月23日には、4階に「ザ・ドリフターズ展」のポップアップストア『どりふ商店』が期間限定でオープンする。