大阪地下街が運営する大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は、7月1日よりファミリー層や若年層をターゲットにした夏の大型プロモーションを順次開催する。

ホワイティうめだ × 映画『キングダム 魂の決戦』タイアップキャンペーン

第1弾は、今夏公開の映画『キングダム 魂の決戦』とのタイアップキャンペーンを実施する。

7月中は館内の物販・サービス店舗各店でお得なセールを実施するほか、7月6日～12日までの7日間は、利用額に応じて参加できる「夏の抽選会」をセンターモールなどで開催する。

さらに7月13日～31日には、キングダムのオリジナルクリアファイル＋アクリルスタンドを景品としたスタンプラリーも開催。グルメとショッピングの両店舗を利用してスタンプを集めることで応募できる。

スタンプラリー景品

第2弾は、「モンチッチ」コラボ装飾＆撮影会。7月17日～8月16日まで、幅広い世代に愛されるキャラクター「モンチッチ」とのコラボレーションによる館内装飾やイベントを開催する。

「泉の広場」には、モンチッチが海を楽しんでいる様子を表現した「スイスイスーイ」、「サニーテラス」には生花を用いた「ひまわりガーデン」、FARURUには、浴衣や甚平を着た可愛らしいモンチッチの「夏祭りだもん」といったフォトスポットが登場する。

7月25日には、同施設の利用レシート(7月17日～当日まで)1,500円以上(合算可)を提示した人を対象としたモンチッチの着ぐるみ撮影会を開催。イベント限定うちわの配布も実施する。