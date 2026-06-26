三井ショッピングパーク ららぽーとの全国20施設(※)は7月3日～12日、「ららぽーとバーゲン」を開催する。なお、関西エリアの5施設(甲子園、和泉、EXPOCITY、堺、門真)については、7月20日まで期間を延長して実施する。

ららぽーとバーゲン

今回のバーゲンには、全国で約1,700店舗が参加し、最大95%オフの割引率で展開する。今すぐ使えるトレンドファッションアイテムをはじめ、暑い夏を快適に乗り切るための冷感アイテムや暑さ対策グッズ、ライフスタイル雑貨、アウトドア用品など、館内の人気ショップが多数の商品をお得な価格で提供する。

各施設ごとの最大割引率は、柏の葉が95%、立川立飛および名古屋みなとアクルスが90%、湘南平塚およびEXPOCITYが80%、海老名店、富士見店は75%、横浜店、新三郷店、磐田店、愛知東郷店、和泉店、甲子園店、門真店、堺店、福岡店が70%、TOKYO-BAY店、豊洲店、沼津店、安城店が60%。

期間中には「三井ショッピングパークポイント会員限定ポイントアップデー」も同時開催する。対象のクレジット機能付きポイントカードやアプリでの支払いで100円(税別)につき5ポイント、クレジット機能なしのカードなどで2ポイントが付与されるほか、ショップ別のポイントアップも実施する。同企画はららぽーと20施設のほか、ラゾーナ川崎プラザ、ダイバーシティ東京 プラザでも展開される。

三井ショッピングパークポイント会員限定ポイントアップデー

さらに、ららぽーと公式通販サイト「&mall(アンドモール)」においても7月12日まで、最大80%オフとなる「&mall BARGAIN」を先行して開催している。

※TOKYO-BAY、柏の葉、豊洲、立川立飛、横浜、海老名、湘南平塚、新三郷、富士見、磐田、沼津、名古屋みなとアクルス、愛知東郷、安城、甲子園、和泉、EXPOCITY、堺、門真、福岡