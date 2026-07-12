キミが欲しいコミックがここにある。話題の異世界・恋愛・ファンタジー漫画がまとめて読めるサイト「キミコミ」で、ヴァルキリーコミックス『異世界喰滅のサメ』の4巻分無料キャンペーンを開催いたしております。

■『異世界喰滅のサメ12』

著者：くぼけん

発売日：2026年7月8日

判型：B6

定価：792円(本体720円＋税10％）

「さあ──"サメ狩り"を始めるぞ」

無謬の魔王は次なる一手を打つ。

暗躍する魔王シェパード。冒険の舞台は魔王軍領へ…！ひとまず終結する、連合軍と魔王軍の戦争。魔将の殆どが堕ち、連合国も軒並み崩壊する中、魔王は“共通の敵”はサメであると定め、

人間たちへ「休戦」を申し入れる。

一方、戦争を終わらせたシロミは、幼児退行が進行し、すっかり赤ちゃんになってしまい……！？

落ちこぼれ召喚士シロミは、魔法学校の残留をかけた召喚魔法の試験に失敗してしまう。

打ちひしがれるシロミを誰もが嘲笑うのだが、突如いじめっ子たちの身体が鮮血に染まった。

失敗ではなく、類い希なる成功。だが彼女が意図せず喚びだしたものは──サメだった。

無料試し読みは「キミコミ」にて。

魔物も勇者も転生者もその顎からは逃れられない！！

これは少女とサメの織りなす、異世界崩壊譚である！

(C)くぼけん／キルタイムコミュニケーション