スターツ出版は、LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)第1位を獲得した話題のウェブトゥーン作品『枯れた花に涙を』の紙コミック版3巻・4巻を、2026年6月26日(金)より発売する。

本作は、2026年5月時点で累計1.7億viewを突破した空前の大ヒット作の紙コミック版で、豪華フルカラーにて韓国版コミックスの内容が完全収録されている。発売にあわせ、各書店での特典も配布。1巻・2巻の重版も決定している。

『枯れた花に涙を』3巻・4巻

著者：Gae

【3巻】価格：1,078円(本体980円＋税)

【4巻】価格：1,078円(本体980円＋税)

＜作品あらすじ＞

夫に背負わされた借金を返すため、昼も夜も働き続ける樹里。変わってしまった夫。感情を押し殺し、ただ日々をやり過ごすだけの毎日。傷だらけの人生は、このまま虚しく枯れて散っていく──はずだった。そんな彼女の前に現れたのは、花屋で出会った怪しい年下の男・蓮。偶然とは思えないほど、彼は何度も樹里の前に現れる。危うく、そしてどこか従順な彼の存在は、閉ざされていた樹里の心を少しずつ揺さぶり始めていく。その出会いは、果たして偶然なのか、それとも──。

＜3巻あらすじ＞

夫への違和感を拭いきれないまま、日々を過ごす樹里。しかしある夜、その日常は崩れ始める。 まるですべてを知っているかのように振る舞い、樹里を“真実”へと導いていく蓮。目を背けていた疑念。知らずに済んだはずの光景。突きつけられた現実──。 壊れていく日常の中で、その出会いがもたらすのは、救いか──。

＜4巻あらすじ＞

終わってしまった関係だと理解しながらも、その現実を受け止めきれずにいる樹里。崩れた日常の隙間に入り込むように、蓮は少しずつ距離を詰めてくる。一番欲しい言葉をくれ、迷う暇も与えず寄り添う彼の存在は、いつしか抗えないものへと変わっていた。きっとこれは同情──そうわかっているはずなのに、彼と過ごす時間は、少しずつ樹里の心を揺らしていく。終わった関係の先で、新たに芽生え始めたこの感情は──。

【書店特典情報】

『枯れた花に涙を』の紙コミック版3巻・4巻を購入者には、各書店にて様々な特典が用意されている。各詳細は特典情報ページにて。