スターツ出版は、LINE Digital Frontierとのコラボレーション企画として「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」を、2026年6月22日(月)より開催した。

本企画は、電子コミックサービス「LINEマンガ」のマンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」において、スターツ出版のコミック雑誌・コミックレーベル7編集部と共同で、オリジナルマンガ作品を公募するマンガ賞。グランプリ作品には賞金100万円と「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」の連載権を贈呈、担当編集者がつく。

■「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」とは

新たな才能の発掘を目的とした「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」は、マンガ投稿サービス「LINEマンガ インディーズ」と、スターツ出版のコミック編集部とのコラボ企画。選考にはスターツ出版のコミック雑誌・コミックレーベルである「BeLuck COMICS」「Berry's fantasy」「comicグラスト」「comicゼライズ」「comic Berry's」「noicomi」「OZcomics」の7編集部が参加し、オリジナルマンガ作品を公募する。

グランプリに輝いた作品には、賞金100万円と、「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」での連載権を贈呈。また、グランプリ以外の各賞にも賞金が用意され、7編集部いずれかの担当編集がつく賞もある。形式は横読みマンガが対象で、作品ジャンルは不問。また、完成原稿部門だけでなくネーム部門も募集されている。

「スターツ出版 NEXTマンガグランプリ powered by LINEマンガ インディーズ」概要

応募期間：2026年6月22日(月)〜2026年9月13日(日)23：59

■各賞について

・グランプリ：賞金100万円、「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」連載権、担当付き

・準グランプリ：賞金10万円、「スターツ出版各媒体＆LINEマンガ」連載権、担当付き

・優秀賞：賞金5万、担当付き

・ネーム賞：賞金5万円、担当付き

・特別賞：賞金1万円

※特別賞を除き、受賞者には7編集部いずれかの担当編集がつく。

※連載権・担当付きについて、連載媒体を持たないレーベルの場合、電子コミックスとしての発刊が提案される場合がある。

■選考スケジュール

応募締め切り：2026年9月13日(日) 23：59 結果発表：11月上旬予定

■応募要項

横読みマンガを募集：ページ数規定なし／作品ジャンル不問 ※横読みマンガ……ウェブトゥーン(縦読み)形式ではなく、通常の紙コミックと同様の形式

■応募方法

マンガ部門とネーム部門で応募方法が異なる。

各詳細は特設サイトにて。