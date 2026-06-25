マイクロマガジン社は、月刊Webコミック誌「コミックライドivy(アイビー) vol.41」を2026年6月24日に発行。新連載『おまわりさんと招き猫』(漫画：伊東七つ生、原作：植原翠、キャラクター原案：ショウイチ)、『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』(漫画：こじかあんよ、原作：秋月忍、キャラクター原案：楠なわて)の連載がスタートする。

新連載『おまわりさんと招き猫』

漫画：伊東七つ生、原作：植原翠、キャラクター原案：ショウイチ

下町情緒あふれるかつぶし町の交番に赴任した若手おまわりさんの小槇悠介。

そこで出会ったのは、人の言葉を話すふしぎな猫・おもちさん。

「…おもちさんって、なんなんですか?」

「『そういう猫』ですにゃ」

海辺の町・かつぶし町で紡がれる、ちょっとふしぎで優しいあやかし物語──

原作小説は、ことのは文庫にて好評発売中！！

※7月21日より単話配信開始

新連載『借金まみれの薬師見習いですが、銀行頭取の公爵家次男に愛されます』

漫画：こじかあんよ、原作：秋月忍、キャラクター原案：楠なわて

「あの男は君に相応しいと思えない」

ラムル子爵家の長女ルシールは亡き母に憧れて薬師を夢見ていた。

しかし薬師として活躍できる場はなく、家族のために夢を捨ててまでダイナー伯爵家との婚約を取り付けるも、ある事故で破綻に。

多額の違約金を背負ったルシールは娼館で借金を返す覚悟を決める。

そんな時、若くして銀行頭取まで上りつめたエドワルドと再会し、事態は思わぬ展開に──。

借金まみれの令嬢が銀行頭取に見初められた、王道シンデレラストーリー。

※7月21日よりebookjapan・LINEマンガにて先行配信開始