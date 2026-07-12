「行動ぐらいしかないです。特技が」――11日に放送された日本テレビ系番組『アナザースカイ』(毎週土曜23:00～)では、YouTuber、ファッションモデル、タレント、エッセイスト、歌手とさまざまな肩書を持つkemioが、ロサンゼルへ。SNSでは、「いつも新しいことにチャレンジしようとする気持ちにさせてくれる大好きな人」「YouTubeじゃない、素のkemioくんの姿と素敵な言葉の数々に感動した」などの声が上がっている。

kemio

異名「カリスマ動画クリエイター」のkemioが、その名を知られるようになったのは2013年。6秒動画アプリの「Vine」で人気を集め、現在に至った。彼がロサンゼルスへ引っ越したのは20歳。ちょうど10年前から住み始め、3年間をそこで過ごした。そのロサンゼルスをkemioは「すべてが始まった街」と表現した。

渡米のきっかけは、「自分に中身がないから」。アイドルとしてテレビにも出演していたからこそ感じたことだった。

英語も話せないまま渡ったアメリカで、当時通った語学学校で校長は彼を「幽霊のような人物だった」と笑顔で表現する。学校に来てもただ会釈で挨拶するだけ、すぐ遅刻する、宿題もやってこない。退学させられそうになったこともある。「英語を話して間違うのが怖くてしゃべられなかった」と振り返る。

明るかった男が萎縮した。だが苦労はそれだけではない。人生初の一人暮らしもロサンゼルス。暮らしたアパートは今も残っており、そこを訪れた彼は「全然変わってない」と喜びながらも当時を思い出す。

ロサンゼルスは車社会で、東京のように歩いている人が少ない。自然と一人の時間が多くなり、「さみしいなと思う時間もすごくありましたね」と語る。家族に泣きながら電話をかけた日もあったという。

だが人との出会いが自分を買えてくれるのではないか。そう思ったkemioは、世界で最も有名なゲイバーのひとつで、LGBTQ＋の聖地でも知られているバーへ通い始めた。自身がゲイであること、そして生きた英語を学ぶためだった。

そして、時間は現代に戻る。そこで彼は、ロサンゼルスでも一番の大親友にも再会した。現在はロンドン在住だったが、kemioのためにわざわざ来てくれたのだった。思わずkemioの目にも涙が…。

こうして英語を身につけた彼は、オープンコールというものに参加するようになった。これは、経歴、国籍、年令を問わず受け付けるオーディションのことで、どれぐらい通ったか分からなくなるほど何度も向かった。モデルエージェンシーと契約したかったからだ。そのために行動をし続けた。自力で写真家を探して撮影してもらい、オーディション用の素材もいくつも作った。

「一人がチャンスくれたら、そこから一気に広がるじゃないですか。その一人に会うために」、時間も労力も惜しまなかった。そしてついにとあるマネージャーと契約。それが彼の契機となった。「行動ぐらいしかないです。特技が」

ロサンゼルスという街では、自分がゲイだということをわざわざ言わなくても、どんな人でも受け入れてくれたのが、彼にとってもよかった。そして自身のセクシャリティーを発信することで、逆に勇気づけられたりもした。探していた「自分らしさ」がこの街で発見できた。

「僕の生き方を見て、誰かのきっかけになってくれれば」。それは素直で自分のすべてをさらけ出し、自分にも正直で生きる彼ならではの言葉だった。

今回の放送にX(Twitter)では、「kemioの言葉の一つひとつに泣いた」「何度も観ている。そのたびに泣いている」と勇気づけられるファンもいれば、「こんな人がいたのか。生き方の参考になる」「とにかく行動って本当にその通りだと思う」と、新たなkemioファンも生まれたようだった。

この放送は、TVerで配信されている。