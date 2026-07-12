ヤクルト、阪神ともに無得点

序盤を終えて、ヤクルトと阪神は両チーム無得点の投手戦が繰り広げられている。3回終了時点でスコアは0対0。互いに譲らず、緊迫した展開で試合は中盤へと進む。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(捕)坂本 8(遊)熊谷 9(投)村上

ヤクルト: 1(二)内山 2(捕)古賀 3(右)増田 4(左)サンタナ 5(三)赤羽 6(一)セデーニョ 7(遊)長岡 8(投)吉村 9(中)岩田

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 78 42 35 1 .545 -
2 巨人 79 41 36 2 .532 1
3 ヤクルト 79 40 38 1 .513 2
4 DeNA 80 33 44 3 .429 9
5 広島 77 30 43 4 .411 10
6 中日 81 32 48 1 .400 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 80 48 31 1 .608 -
2 西武 84 46 35 3 .568 3
3 日本ハム 85 48 37 0 .565 3
4 オリックス 81 41 38 2 .519 7
5 ロッテ 78 38 37 3 .507 8
6 楽天 80 31 48 1 .392 17