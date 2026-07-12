巨人、DeNAを1点リードで後半戦へ
巨人打線が1回に打者一巡の猛攻で4点を先制。DeNAは5回に2点、6回にも1点を返し、1点差まで追い上げた。巨人は佐々木が4打点と活躍。DeNAは勝又、松尾がそれぞれ1打点を挙げ反撃している。
【スタメン】
ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(中)三森 大貴 3(右)度会 隆輝 4(二)牧 秀悟 5(三)宮﨑 敏郎 6(捕)松尾 汐恩 7(一)佐野 恵太 8(遊)石上 泰輝 9(投)篠木 健太郎
巨人: 1(遊)浦田 俊輔 2(中)Ｔ・キャベッジ 3(捕)岸田 行倫 4(一)Ｂ・ダルベック 5(右)笹原 操希 6(左)佐々木 俊輔 7(三)リチャード 8(二)門脇 誠 9(投)井上 温大
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「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|78
|42
|35
|1
|.545
|-
|2
|巨人
|79
|41
|36
|2
|.532
|1
|3
|ヤクルト
|79
|40
|38
|1
|.513
|2
|4
|DeNA
|80
|33
|44
|3
|.429
|9
|5
|広島
|77
|30
|43
|4
|.411
|10
|6
|中日
|81
|32
|48
|1
|.400
|11
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|80
|48
|31
|1
|.608
|-
|2
|西武
|84
|46
|35
|3
|.568
|3
|3
|日本ハム
|85
|48
|37
|0
|.565
|3
|4
|オリックス
|81
|41
|38
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|78
|38
|37
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|80
|31
|48
|1
|.392
|17