巨人、DeNAを1点リードで後半戦へ

巨人打線が1回に打者一巡の猛攻で4点を先制。DeNAは5回に2点、6回にも1点を返し、1点差まで追い上げた。巨人は佐々木が4打点と活躍。DeNAは勝又、松尾がそれぞれ1打点を挙げ反撃している。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 温史 2(中)三森 大貴 3(右)度会 隆輝 4(二)牧 秀悟 5(三)宮﨑 敏郎 6(捕)松尾 汐恩 7(一)佐野 恵太 8(遊)石上 泰輝 9(投)篠木 健太郎

巨人: 1(遊)浦田 俊輔 2(中)Ｔ・キャベッジ 3(捕)岸田 行倫 4(一)Ｂ・ダルベック 5(右)笹原 操希 6(左)佐々木 俊輔 7(三)リチャード 8(二)門脇 誠 9(投)井上 温大

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