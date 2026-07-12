巨人、DeNAを1点リードで後半戦へ

巨人打線が1回に打者一巡の猛攻で4点を先制。DeNAは5回に2点、6回にも1点を返し、1点差まで追い上げた。巨人は佐々木が4打点と活躍。DeNAは勝又、松尾がそれぞれ1打点を挙げ反撃している。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又　温史 2(中)三森　大貴 3(右)度会　隆輝 4(二)牧　秀悟 5(三)宮﨑　敏郎 6(捕)松尾　汐恩 7(一)佐野　恵太 8(遊)石上　泰輝 9(投)篠木　健太郎

巨人: 1(遊)浦田　俊輔 2(中)Ｔ・キャベッジ 3(捕)岸田　行倫 4(一)Ｂ・ダルベック 5(右)笹原　操希 6(左)佐々木　俊輔 7(三)リチャード 8(二)門脇　誠 9(投)井上　温大

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「読売ジャイアンツ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 78 42 35 1 .545 -
2 巨人 79 41 36 2 .532 1
3 ヤクルト 79 40 38 1 .513 2
4 DeNA 80 33 44 3 .429 9
5 広島 77 30 43 4 .411 10
6 中日 81 32 48 1 .400 11

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 80 48 31 1 .608 -
2 西武 84 46 35 3 .568 3
3 日本ハム 85 48 37 0 .565 3
4 オリックス 81 41 38 2 .519 7
5 ロッテ 78 38 37 3 .507 8
6 楽天 80 31 48 1 .392 17