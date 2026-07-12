オリックスが5点差でロッテに勝利

先発投手：オリックスはＡ・エスピノーザが7回2失点の好投（4安打4奪三振）、ロッテの小島 和哉は5回3失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：オリックスが1点を追加 2回裏：ロッテが2点を追加 6回表：オリックスが3点を追加 注目選手：ロッテの上田 希由翔が2打点の活躍、オリックスの中川 圭太が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、オリックスの西川 龍馬が1本塁打、2打点、2得点の活躍。

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