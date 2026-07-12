普段利用している路線では当たり前のことでも、地域が変われば驚くような出来事に遭遇することがあります。特に地方の鉄道には、その土地ならではの運行事情があることも少なくありません。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎の電車に乗っているときのエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「駅じゃないのに電車が止まる理由は?」

主人公が田舎へ向かう電車に乗っていると、駅ではない場所で突然緊急停車しました。

「ただいま緊急停車いたしました」という車内アナウンスが流れますが、周囲を見ても事故が起きている様子はありません。都会ではあまり聞き慣れない理由に、主人公も驚かされます。

さて、この電車が止まった理由は何だったのでしょうか?

① 手を挙げていた人を乗せるため

② 雪でこれ以上は進めないため

③ 野生動物が線路内に入ったため

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✅駅ではない場所で突然の緊急停車……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

「○○出没注意」が身近な環境

都会ではなかなか目にする機会がない野生動物も、田舎では暮らしのすぐそばにいる存在。だからこそ、電車の運行にも影響するような出来事が、"あるある"として受け止められているのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 野生動物が線路内に入ったため でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!