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2026.07.12 17:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 1 0 0 0 1 4 0
ロッテ 0 2 0 2 3 0

  • OUT

    7番 来田 涼斗 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 山口 航輝 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｎ・ソト サードゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 山中 稜真 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    1番 中川 圭太 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 渡部 遼人 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    9番 友杉 篤輝 ファーストファウルフライ 2アウト

  • OUT

    8番 小川 龍成 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁

  • OUT

    オ1-2ロ

    7番 上田 希由翔 センターヒット ロッテ得点！ オ 1-2 ロ ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    5番 佐藤 都志也 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    4番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 若月 健矢 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    7番 来田 涼斗 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    6番 宗 佑磨 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 Ｎ・ソト サードゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 西川 史礁 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 セカンドライナー 3アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁

  • OUT

    オ1-0ロ

    3番 西川 龍馬 レフト犠牲フライ オリックス得点！ オ 1-0 ロ 1アウト ランナー：1塁

  • OUT

    2番 山中 稜真 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁

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