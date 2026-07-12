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OUT
7番 来田 涼斗 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
6番 宗 佑磨 セカンドゴロ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
5番 紅林 弘太郎 空振り三振 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
4番 山口 航輝 ショートフライ 3アウト
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OUT
3番 Ｎ・ソト サードゴロ 2アウト
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OUT
2番 西川 史礁 サードゴロ 1アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 山中 稜真 ライトフライ 2アウト
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OUT
1番 中川 圭太 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 渡部 遼人 ショートゴロ 1アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
9番 友杉 篤輝 ファーストファウルフライ 2アウト
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OUT
8番 小川 龍成 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：2、3塁
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OUT
オ1-2ロ
7番 上田 希由翔 センターヒット ロッテ得点！ オ 1-2 ロ ランナー：1、2塁
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OUT
6番 寺地 隆成 フォアボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
5番 佐藤 都志也 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
4番 山口 航輝 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 若月 健矢 レフトフライ 3アウト
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OUT
7番 来田 涼斗 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
6番 宗 佑磨 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 Ｎ・ソト サードゴロ 3アウト
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OUT
2番 西川 史礁 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 セカンドライナー 3アウト
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OUT
4番 太田 椋 セカンドゴロ 2アウト ランナー：1塁
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OUT
オ1-0ロ
3番 西川 龍馬 レフト犠牲フライ オリックス得点！ オ 1-0 ロ 1アウト ランナー：1塁
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OUT
2番 山中 稜真 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 中川 圭太 レフトヒット ランナー：1塁
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