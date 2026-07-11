







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、コロラド・ロッキーズと戦い8-7で勝利した。この試合ではダルトン・ラッシング捕手のあるプレーが有名メディアに揶揄されたが、本人は全く意に介していないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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6-6と両チームで迎えた延長10回表1死三塁。ラッシングは本塁に生還したコール・キャリッグ外野手から何かを口走られる。これに応戦して詰め寄ったことで、両チームベンチから選手らが飛び出す一触即発の事態となった。











この振る舞いについて、米メディア『ジョムボーイメディア』のポッドキャスト番組である『トーキンベースボール』の公式Xが「またしても騒動の渦中にいる選手が誰か、みんな信じられないだろうね」とポスト。今季ここまで、物議を醸す振る舞いが続いていることを皮肉るような内容だった。



一方、ラッシングは先日出演したラジオ番組の中で「もうSNSはやめた。正直、見る気もない」と前置きしつつ、「ジョムボーイは、たぶん僕のおかげで結構な金儲けをしたと思う。それは言っておくよ（笑）。彼も楽しんでいるんだろう。でも正直に言えば、それは僕にとって一番どうでもいいことなんだ。僕はただグラウンドに出て、勝つために必要なことを何でもやりたい。それだけだ」とバッサリ切り捨てたという。





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