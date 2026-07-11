バンダイスピリッツは、『SDガンダムワールド ヒーローズ 輝羅鋼物語』より「SDW HEROES 復活輝羅鋼 DXセット [スペシャルコーティング]」(5,720円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年1月発送予定。

2027年1月発送予定「SDW HEROES 復活輝羅鋼 DXセット [スペシャルコーティング]」(5,720円)

復活輝羅鋼＆スペシャルコーティングを纏ったDX仕様で見参！『SDガンダムワールド ヒーローズ 輝羅鋼物語』よりムシャワールドを舞台に活躍した「78代目武者頑駄無」と「隠密ガンダムエアリアル」がセットになって登場。

「78代目武者頑駄無」は、鎧各所の金色部分をメッキ化することで復活仕様の輝羅鋼を更に魅力的に演出。78代目・隠密用のアクションフレームで様々なポージングができるほか、武輝丸の両手持ちも可能となっている。

78代目武者頑駄無をより魅力的に演出するために本体各所に艶のあるメタリック成形色を採用している点も注目。

「隠密ガンダムエアリアル」は、復活仕様の輝羅鋼パーツに合わせて、頭部・胸部にメッキを施すことで全身を豪華に演出。隠密のペット兼相棒のシーサーも全身メッキ仕様となっている。

アクションフレームを活かした忍らしいポージングが可能で、二刀流のポージングが再現できる。

隠密ガンダムエアリアルをより魅力的に演出するために本体各所に艶のあるメタリック成形色を採用。クリアパーツはラメ入りで成形されている。

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