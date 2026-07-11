「オーディション番組を作りたい」――音楽プロデューサーの小室哲哉が、きょう11日に放送される日本テレビ系『1億人の大質問!? 笑ってコラえて!』(毎週土曜19:56～)で、バラエティ番組に初出演する。

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    小室哲哉

「小室さんって50円気にするんですね!」

スタジオには、小室のほか、市川ぼたん、市川新之助、コットンがゲスト出演。小室は、MCの所ジョージと一緒に曲を作り、プライベートでも交流を深めているといい、「世の中にヒット曲を出す」「オーディション番組を作りたい」などの目論見を明かす。

また、「日本全国 道の駅伝」では、VTRを見ながらゲスト陣が道の駅の売上No.1商品当てに挑戦。魚が苦手な小室が、カジカの映像から思わず目を背けると、所が「お魚食べられないんですよ、かわいそうなんだって(笑)」と茶化す場面も。さらに、小室が値段の分析を始めると、西村真二(コットン)が「小室さんって50円気にするんですね!」と驚く。

山崎賢人＆橋本環奈がダーツの旅へ

ロケ企画「仲良しコンビ! 山崎賢人＆橋本環奈が行く! ダーツの旅SP」では、映画『キングダム』で共演している山崎賢人と橋本環奈が、栃木県安蘇郡葛生町(現：佐野市葛生地区)を訪れる。

「日本全国 道の駅伝」には、原晋監督率いる青山学院大学陸上競技部の中村海斗、平松享祐が登場。新潟県・湯沢町にある「道の駅みつまた」で、直近1カ月の売上No.1商品を予想する。

「日本列島 熟成インタビューの旅」では、2024年8月に京都・鴨川でインタビューしたカップルたちを、1年後の2025年8月に再び訪ねる。

【編集部MEMO】
小室哲哉は、1958年11月27日生まれ、東京都出身。音楽家、音楽プロデューサー、作詞家、作曲家、編曲家、キーボーディストとして活動し、1984年にTM NETWORKとしてデビュー。trf、篠原涼子、安室奈美恵、華原朋美、H Jungle With t、globeなどを手がけ、1990年代の音楽シーンをけん引した。

(C)日テレ

小室哲哉「オーディション番組を作りたい」 バラエティ初登場で目論見明かす
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