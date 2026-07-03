日本マクドナルドは7月10日、ハッピーセット「パウ・パトロール」と「シナモロール」、ほんのハッピーセット「えんとつ町のプペルをさがせ!」と「小学館の図鑑NEOマクドナルド」を全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で発売する。

ハッピーセットに4つのプログラムが登場

マト当てゲームができる「パウ・パトロール」

ハッピーセット パウ・パトロールは、7月24日より劇場公開される、恐竜たちとの大冒険を描く映画「パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー」の世界観をモチーフにした、全6種のおもちゃ。

第1弾(7月10日～7月16日)はマーシャル、スカイ、ロッキー。第2弾(7月17日～7月23日)はチェイス、ラブル、レックスのおもちゃが登場。第3弾(7月24日～)は、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つとなる。

レスキュービークル(劇中でキャラクターが使用する車両)の下に装着したスティックを押し出し、炎や丸太などのマトに当てて遊ぶことができる。スティックが飛ぶ方向と距離を考える遊びは、図形・空間の認識を高める。友達や家族と一緒にスティックの飛距離を競ったり、自分のベスト記録に挑戦したりする中で、ゲームのルールを守る態度や相手を応援する気持ちなどの社会性・感情を育むとともに、手指を器用に動かす身体動作も高めることができる。パウ・パトロールの仲間たちが障害物を乗り越えて協力し、任務を達成するストーリーを思い描きながら遊べば、想像の世界が映画のように広がる。スマートフォンで楽しめるARのマト当てゲーム付き。

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「シナモロール」の世界観でお店屋さんごっこができる

ハッピーセット シナモロールは、サンリオの人気キャラクター「シナモロール」をモチーフにした、カフェやレストランがテーマの全6種のおもちゃ。

第1弾(7月10日～7月16日)は、「おみせやさんボックス」「マジカルオーブン」「シナモロールのマスコット」。第2弾(7月17日～7月23日)は「キャッシュレジスター」「もぐもぐキッチンカー」「ドリンクマシーンシールスタンド」。第3弾(7月24日～)は、第1弾・第2弾で登場した全6種のおもちゃの中からいずれか1つとなる。

おみせやさんボックスやもぐもぐキッチンカーの"お店屋さんごっこ"で、お店の人やお客さんの役を演じる遊びを通して、社会性・感情が育まれる。マジカルオーブンを開いてお菓子を焼いたり、ドリンクマシーンからシールを取り出したりする遊びは、食事の生活習慣への関心を高め、器用な身体動作を学ぶ機会にもなる。また、かばんに付けられるマスコットは、お出かけ先でも、シナモロールの世界を想像する遊びが楽しめる。あわせて、スマートフォンで遊べるゲーム「シナモンフレンズのハッピーマーチマッチ」も展開する。詳細は、同社公式アプリで案内する。

(C)2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661020

大ヒット絵本のオリジナル"スピンオフ絵本"

2026年「ほんのハッピーセット」第4弾として新登場する、えんとつ町のプペルをさがせ!は、お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さんが手がけた絵本「えんとつ町のプペル」の世界観をもとにした、マクドナルドオリジナルのスピンオフ絵本。ルビッチやプペルを探して楽しめる"さがし絵絵本"となっており、あわせて絵探しゲーム「えんとつ町のプペルをさがせ!うごくAR」も楽しめる。

ほんのハッピーセット 絵本「えんとつ町のプペルをさがせ!」

(C)2026 CHIMNEY TOWN

日本マクドナルド55周年を記念記念したミニ図鑑

小学館の図鑑NEOマクドナルドは、日本マクドナルド55周年を記念して、「小学館の図鑑NEO」 編集部が特別制作した、ハッピーセットオリジナルのミニ図鑑。図鑑を読んだ後は、スマートフォンで「マクドナルド検定」に挑戦できる。

ほんのハッピーセット ミニ図鑑「小学館の図鑑NEO マクドナルド」

(C)Shogakukan 2026 (C)2026 McDONALD’S

なお、各おもちゃは数量に限りがあるため、なくなり次第終了する。