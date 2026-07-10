三宅正一企画のマーケットイベント「接続市」、一日限りで千駄ヶ谷POOLにて開催

ライター・インタビュアーの三宅正一が企画するマーケットイベント「接続市」が、2026年7月20日（月・祝）、東京・千駄ヶ谷のPOOLで開催される。

本イベントは、「人とモノを、接続する。」をコンセプトにした、一日限りのマーケット。会場には、古着、アート作品、ZINE、雑貨、ハンドメイドのアクセサリー、エフェクターなどの音楽機材など、様々な愛蔵品やアートピースが並ぶ。いずれも、それぞれの持ち主が日々をともに過ごし、ときに創作や表現のかたわらに置いてきたモノ、あるいは創作物。過ごしてきた時間や記憶ごと、新たな持ち主へと引き継がれていく。

当日は、ミュージシャン、現代アーティスト、刺繍家、ダンサー、モデル、シルクスクリーン＆コラージュアーティスト、古着店など、分野の異なる参加者が出店。来場者は出店者本人と言葉を交わしながら、その人ならではの価値観や美意識に触れ、購入することができるとのこと。

音楽をはじめとするカルチャーを軸に、人と人、人と作品をつなぐ対話の場として配信されている三宅正一が主宰するPodcast「接続」。「接続市」は、その延長線上にあるマーケットイベント。誰かが大切にしてきたモノが、次の持ち主のもとへ渡る。その受け渡しから、人と人との新たな会話やつながりが生まれる。モノを介したそんな循環を、一日限りの市として開催される。

＜イベント情報＞

「接続市」

日時：2026年7月20日（月・祝）11:00〜17:00

会場：POOL（東京都渋谷区千駄ヶ谷1-13-11 チャリ千駄ヶ谷203）

入場料：無料

主催：三宅正一／POOL

出店者：

小菅くみ

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小谷実由

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藤本ひかり

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大澤実音穂（雨のパレード）

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福永浩平（雨のパレード）

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BOXER

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ctlxy

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zekkan

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hoarders

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友好商店

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