無所属インディーズバンド・月と徒花、甘酸っぱい片思いソング「密か」リリース

4ピースロックバンド・月と徒花（ツキトアダハナ）が、新曲「密か」を7月15日にリリースした。

月と徒花は2017年に関西で結成されたロックバンド。メンバーチェンジを経て2026年2月から上京し、東京を拠点に活動している。2026年2月「熱り」のバイラルヒット後、音楽事務所LD&K内の新レーベル「1room records」より第一弾楽曲として待望の新曲をリリースした。

本楽曲は6月からデモ音源をSNSで投稿しはじめ、リリース前からInstagramで、累計300万再生、コメントは500件を超えるなどSNSを中心に話題に。「好き」がリフレインされるキャッチーなサビを携えた、聴くだけであの時の青春が頭をよぎる令和の恋のアンセムソングとなっている。

ジャケットとMVには「今日、好きになりました。」や月9ドラマにも出演している気鋭の俳優・倉澤俊とコンテンツ・スリー所属の新人俳優・仲田真彩を起用。10代の2人が生み出す甘酸っぱくも誰もが経験したことのある恋の軌跡を、月と徒花のメンバーが陰ながら演奏で応援する姿が描かれているMVにも注目が集まる。

現在、7月27日（月）にキャリア初の東京無料ワンマンライブ、9月6日（日）に東京初自主企画など東京をメインにライブを実施予定。

＜リリース情報＞

月と徒花

配信シングル「密か」

2026年7月15日（水）リリース

https://sndo.ffm.to/vakaxok

＜ライブ情報＞

月と徒花 pre. チケット無料ワンマンライブ

『MADE IN YOU』

2026年7月27日（月）下北沢MOSAiC

TICKET：無料（+1drink代）

1部Acoustic

OPEN / START 16:30 / 17:00

2部Band

OPEN / START 19:30 / 20:00

チケットはこちら

https://livepocket.jp/e/laetl

月と徒花 自主企画

「青春は鳴り止まない vol.2」

2026年9月6日（日）下北沢MOSAiC

出演：

月と徒花

606号室

PURPLE BUBBLE

and more

ケットはこちら

https://livepocket.jp/e/isjyo

月と徒花Official HP https://lit.link/tsukitoadahana0717