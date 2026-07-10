モスフードサービスは7月15日から期間・数量限定で、この夏の「たまごっち」コラボ第2弾として、子ども向けの「モスワイワイセット」にバンダイの「たまごっち」とコラボしたおまけの提供を、全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)で実施する。

同社は、昨年春に初めてたまごっちとのコラボレーションを実施し、支持を集めた。今回が2回目のコラボレーションとなる。

今回のコラボレーションでは、昨年夏に発売された「Tamagotchi Paradise(たまごっちパラダイス)」の世界観と、モスバーガーの商品があしらわれたオリジナル描き下ろしイラストを使用している。

コラボおまけは、ホログラムが目を引く「たまごっちのきらきらし～る(9枚セット)」、ボールチェーン付きの「たまごっちのミニクリアケ～ス」、A5サイズが入る「たまごっちのおてがみバッグ」、まめっちのぷっくりとしたラバープレートが付いた「まめっちのボ～ルペン」の全4種類。

たまごっちのおてがみバッグ

モスワイワイセットや低アレルゲンメニューのドリンクとおまけ付きセットの購入で、好きなおまけを1つ選べる。

「モスワイワイセット」(560円～680円)は、「バーガー等」＋「フレンチフライポテトSサイズ」＋「ドリンク」＋「おまけ」を組み合わせたセット。バーガーは、「ワイワイモスチーズバーガー」「ワイワイバーガー」「ワイワイチーズバーガー」「ワイワイテリヤキバーガー」「ワイワイナゲット」から選べる。また、ドリンクは「りんごジュース」「コールドドリンクS・オレンジブレンド100 S」「モスシェイクS(＋50円)」から選べる。

なお、モスワイワイセットは低アレルゲンメニューではない。

「低アレルゲンメニュー ドリンクとおまけ付きセット」(610円)は、8大アレルゲン食材(卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生、くるみ)を原材料に使用しないメニュー。セット内容は、「低アレルゲンメニュー」＋「ドリンク」＋「おまけ」の組み合わせ。低アレルゲンメニューは、「ポークサンド＜米粉＞」、「ポークロール＜米粉＞」から選べる。また、ドリンクは「りんごジュース」「コールドドリンクS・オレンジブレンド100 S」「モスシェイクS(＋50円)」のいずれかから選べる。

なお、ドリンクにはアレルゲンを含むものもあるため、詳細はアレルギー情報の確認を呼びかけている。

コラボキャンペーン実施期間は、9月下旬までを予定しているが、なくなり次第終了となる。

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