トムス・エンタテインメントは8月8日から順次、TVアニメ『Dr.STONE』の完結を記念し、歴代キービジュアルなどのミニ展示および物販催事を、アニメイト池袋本店から実施する。入場料は無料。

メインビジュアル

会場では、最終話に登場したキャラクターにちなみ「ホワイマンといっしょver.」をテーマにした新規描き下ろしイラスト商品(石神千空やあさぎりゲンなど全8名)のほか、ぬいぐるみや本革ノートなどを多数販売する。

アニメイト池袋本店(8月8日～30日）、同 梅田(9月5日～27日)では、歴代キービジュアル、カプセルホワイマン立体模型、描き下ろしキャラクタースタンディ、設定資料、ぬい撮りスポット、寄せ書きコーナー、来場記念スタンプを展示する。

アニメイト仙台(10月3日～25日)では、描き下ろしキャラクタースタンディ(一部)、設定資料、ぬい撮りスポットを展示。アニメイト福岡パルコ(10月3日～25日)では、描き下ろしキャラクタースタンディ(一部)、ぬい撮りスポットを設置する。

また、オンリーショップ・応援店(アニメイト札幌、名古屋、岡山、広島、アニメイト通販)で、関連商品を1,100円購入ごとにランダムで1枚「イラストカード(全16種)」がもらえる購入特典も実施する。

購入特典

(C)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会