中日、細川のタイムリーで1点リード

中日が3回表に1点を先制し、1-0でＤｅＮＡをリード。細川がタイムリーを放ち、均衡を破った。序盤を終え、静かな投手戦が続いている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(三)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(一)佐野 6(捕)松尾 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)平良

中日: 1(中)岡林 2(左)細川 3(三)高橋周 4(一)サノー 5(二)板山 6(右)ボスラー 7(捕)石伊 8(遊)村松 9(投)柳

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 75 40 34 1 .541 -
1 巨人 76 40 34 2 .541 -
3 ヤクルト 76 38 37 1 .507 2
4 DeNA 77 32 42 3 .432 8
5 広島 74 30 40 4 .429 8
6 中日 78 29 48 1 .377 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17