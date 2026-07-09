中日、細川のタイムリーで1点リード

中日が3回表に1点を先制し、1-0でＤｅＮＡをリード。細川がタイムリーを放ち、均衡を破った。序盤を終え、静かな投手戦が続いている。

【スタメン】

ＤｅＮＡ: 1(左)勝又 2(二)牧 3(三)筒香 4(右)エンカーナシオン 5(一)佐野 6(捕)松尾 7(中)梶原 8(遊)石上 9(投)平良

中日: 1(中)岡林 2(左)細川 3(三)高橋周 4(一)サノー 5(二)板山 6(右)ボスラー 7(捕)石伊 8(遊)村松 9(投)柳

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