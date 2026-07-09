ヤクルト、序盤を1点リード
ヤクルトが2回表、山野辺のタイムリーで先制。広島は3回まで無得点に抑えられている。序盤を終え、ヤクルトが1-0とリードして中盤へ向かう。
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|75
|40
|34
|1
|.541
|-
|1
|巨人
|76
|40
|34
|2
|.541
|-
|3
|ヤクルト
|76
|38
|37
|1
|.507
|2
|4
|DeNA
|77
|32
|42
|3
|.432
|8
|5
|広島
|74
|30
|40
|4
|.429
|8
|6
|中日
|78
|29
|48
|1
|.377
|12
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|78
|47
|30
|1
|.610
|-
|2
|西武
|82
|45
|34
|3
|.570
|3
|3
|日本ハム
|83
|47
|36
|0
|.566
|3
|4
|オリックス
|79
|40
|37
|2
|.519
|7
|5
|ロッテ
|76
|37
|36
|3
|.507
|8
|6
|楽天
|78
|30
|47
|1
|.390
|17