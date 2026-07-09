阪神、序盤で4点リード

巨人が1回裏に先制したが、阪神は2回表に2点、3回表に3点を奪い逆転。3回終了時点で阪神が5-1とリードを広げ、試合は中盤へ向かう。前川のホームランと大山のタイムリーが阪神打線を牽引した。

【スタメン】

巨人: 1(二)浦田 2(左)松本 3(中)キャベッジ 4(三)ダルベック 5(遊)泉口 6(一)ティマ 7(右)佐々木 8(捕)小林 9(投)則本

阪神: 1(中)髙寺 2(二)中野 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)前川 7(遊)熊谷 8(捕)梅野 9(投)伊原

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 75 40 34 1 .541 -
1 巨人 76 40 34 2 .541 -
3 ヤクルト 76 38 37 1 .507 2
4 DeNA 77 32 42 3 .432 8
5 広島 74 30 40 4 .429 8
6 中日 78 29 48 1 .377 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 78 47 30 1 .610 -
2 西武 82 45 34 3 .570 3
3 日本ハム 83 47 36 0 .566 3
4 オリックス 79 40 37 2 .519 7
5 ロッテ 76 37 36 3 .507 8
6 楽天 78 30 47 1 .390 17