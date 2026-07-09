Awich、CHICO CARLITO、ONE OK ROCK、Paleduskによる初コラボ曲MV公開

ヒップホップ専門YouTubeチャンネル「レッドブルマイク」の新シリーズ「Red Bull IN-YO!」で世界初公開され、大きな注目を集めているAwich、CHICO CARLITO、ONE OK ROCK、Paleduskによる新プロジェクト「YAO」の初コラボレーション楽曲「777」の公式ミュージックビデオが、7月7日（火）19時に公開された。
”ジャパニーズ・ヒップホップ・クイーン”Awich、高いラップスキルで観客を沸かすCHICO CARLITO、世界で活躍するロックバンドONE OK ROCK、そして福岡出身で海外フェスなどの出演が相次ぐPaleduskの4組。ロックとヒップホップ、それぞれがトップを走る”四者四様”のアーティストが、それぞれの音楽をぶつけ合いながら新たなグルーヴを生み出した。「Red Bull IN-YO!」でしか見ることのできないスペシャルセッション映像では、彼らの個性が交差する瞬間を楽しむことができる。
現在も多くの謎に包まれているYAOだが、実は楽曲制作は2025年11月からスタートしていた。なぜこの4組が集まり、ジャンルを超えたコラボレーションが実現したのか。レッドブルでは独占インタビューも公開されている。
さらに「777」は、7月14日（火）に販売を開始するスッキリ爽やかな”柑橘すだち味”の「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」のCMソングに決定。本楽曲を使用したTVCMは7月12日（日）より全国で放映予定となっている。
＜リリース情報＞
YAO
「777 (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)」
配信中
特設サイト：https://www.redbull.com/jp-ja/projects/in-yo
Red Bull IN-YO! 独占インタビュー記事 https://www.redbull.com/jp-ja/in-yo-interview-ep1
＜商品情報＞
商品名：レッドブル・エナジードリンク すだちエディション 250ml
発売日：2026年7月14日（火）
内容量：250ml
希望小売価格：￥213 (税抜)
生産国：スイス
販売場所：全国のコンビニ、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど