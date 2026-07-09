Awich、CHICO CARLITO、ONE OK ROCK、Paleduskによる初コラボ曲MV公開

ヒップホップ専門YouTubeチャンネル「レッドブルマイク」の新シリーズ「Red Bull IN-YO!」で世界初公開され、大きな注目を集めているAwich、CHICO CARLITO、ONE OK ROCK、Paleduskによる新プロジェクト「YAO」の初コラボレーション楽曲「777」の公式ミュージックビデオが、7月7日（火）19時に公開された。

”ジャパニーズ・ヒップホップ・クイーン”Awich、高いラップスキルで観客を沸かすCHICO CARLITO、世界で活躍するロックバンドONE OK ROCK、そして福岡出身で海外フェスなどの出演が相次ぐPaleduskの4組。ロックとヒップホップ、それぞれがトップを走る”四者四様”のアーティストが、それぞれの音楽をぶつけ合いながら新たなグルーヴを生み出した。「Red Bull IN-YO!」でしか見ることのできないスペシャルセッション映像では、彼らの個性が交差する瞬間を楽しむことができる。

現在も多くの謎に包まれているYAOだが、実は楽曲制作は2025年11月からスタートしていた。なぜこの4組が集まり、ジャンルを超えたコラボレーションが実現したのか。レッドブルでは独占インタビューも公開されている。

さらに「777」は、7月14日（火）に販売を開始するスッキリ爽やかな”柑橘すだち味”の「レッドブル・エナジードリンク すだちエディション」のCMソングに決定。本楽曲を使用したTVCMは7月12日（日）より全国で放映予定となっている。

＜リリース情報＞

YAO

「777 (feat. Awich, CHICO CARLITO, ONE OK ROCK & Paledusk)」

配信中

https://linkco.re/vQyN6vEp

特設サイト：https://www.redbull.com/jp-ja/projects/in-yo

Red Bull IN-YO! 独占インタビュー記事 https://www.redbull.com/jp-ja/in-yo-interview-ep1

＜商品情報＞

商品名：レッドブル・エナジードリンク すだちエディション 250ml

発売日：2026年7月14日（火）

内容量：250ml

希望小売価格：￥213 (税抜)

生産国：スイス

販売場所：全国のコンビニ、スーパーマーケット、ドラッグストア、量販店、ECサイトなど