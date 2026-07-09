Aile The Shota、新曲｢ONGAKU｣オフィシャルビデオ公開

Aile The Shotaが新曲｢ONGAKU｣をリリース、YouTubeでは「ONGAKU - Official Video (Lyric & Performance) -」が公開された。

本楽曲は、音楽に魅せられた一人の人間が抱える葛藤や孤独、それでも夢を諦めきれない想いを描いた一曲。叶えたい未来と現実の狭間で揺れながらも、「大人になっても夢を見る」という純粋な願いをまっすぐに歌い上げる。ワールドワイドに活躍する音楽プロデューサー・Taka Perryと共に制作。Taka Perryはグローバルに活躍する豪日音楽プロデューサー・作曲家・作詞家で、現在は、KATSEYE, Cashmere Cat, Ruel, Hard Life, SIRUP, yama, iri, MAZZELなどの楽曲を手掛けている。ステージの上で輝く人も、その姿を見守る人も。それぞれの人生に寄り添う、音楽へのラブレターのような楽曲となっている。

＜リリース情報＞

Aile The Shota

Digital Single「ONGAKU｣

配信中

https://orcd.co/ats_ongaku

＜ライブ情報＞

Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館

2027年3月13日（土）

17:00開場／18:00開演

⚫︎チケット種別・料金

・VIP指定席（ファンクラブ限定）：¥33,000（税込）※SOLDOUT

優良座席／VIP限定Tシャツ他、限定グッズ付／VIPパス付／優先レーン

・SS指定席:¥11,000（税込）

・S指定席:¥8,800（税込）

※座席指定

※小学生以上有料、未就学児入場不可

※譲渡・転売禁止

FC2次先行受付中

https://bmsg.to/4sfZm2a

※受付期間中に、Aile The Shota fanclubにご入会された方も対象となります。

HP：https://ailetheshota.tokyo/