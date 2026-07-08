ORCALANDが語る、ライブで掴んだ確信、最新作かけた音楽とフロアの魔法

『No Big Deal Records 10th Anniversary Audition』でのグランプリ獲得以降、着実にステップを上がってきた東京・下北沢発の4人組ロックバンド・ORCALAND。”あらゆるポジティブを生み出す”を掲げ、観客を巻き込む熱狂的な参加型ロックを武器にする彼らは、2026年7月よりTVアニメ『うしろの正面カムイさん』のオープニング主題歌を担当するなど、今まさに全国へと知名度を拡大している。

そんな彼らが放つ3rdミニアルバム『MAGIC×MAGIC』は、2025年3月にリリースされた『ぶちあげる-EP』『だきしめる-EP』という対照的な2作を経て辿り着いた「現状の最高傑作」。シンセやブラスを大胆に取り入れながらも、4人の盤石なアンサンブルによって極上のポップロックへと昇華された本作の制作背景から、全国10カ所をまわるツアーへの意気込みまで、メンバー4人にじっくりと話を訊いた。

―複数曲をまとめた作品のリリースは、2025年3月リリースの『ぶちあげる-EP』『だきしめる-EP』以来です。あの2作がバンドにどのような変化をもたらしたのか、まず教えてもらえますか？

おとやん：明確に変わったのは、フロアの一体感ですね。最近は、ORCALANDのライブは”参加型”だと言ってるんですけど、2つのEPを出して以降、そのスタイルもより形になってきた感覚があって。

京哉：『ぶちあげる-EP』収録の「チャーハン・ナイト」「バニサマ」が生まれたことによって、ヨシキがライブでギターを持たず、ハンドマイクで歌う曲が増えたんです。そこから一気に、ライブの幅とか華やかさが増した感じがしますよね？

ヨシキ：そうですね。『ぶちあげる-EP』を作ってハンドマイクの曲ができたことによって、ライブのスタイルも変わったし。同時に『だきしめる-EP』も作ったことによって、ただぶちあげるだけじゃない、”聴かせる”場面も作れるようになって。

こーてぃん：元々ORCALANDが持っていた二つの面を言語化して示したことで、お客さんの反応も変わったんですよ。「今日はぶち上がった日だった」「今日は抱きしめられた」みたいな感じで言ってくれる子もいて。やっぱり自分たちのアイデンティティはこれなんだと実感しましたし、これが自分らの武器なんだという自信にも繋がりましたね。いろんな劇やドラマを観ていても、感情の上がり幅と下がり幅が大きいほうが、感動が大きくなると思っていて。約30分のライブでそれを表現できるようになったことも、自信になりました。

京哉：みんな、ライブの話ばっかじゃん（笑）。

ヨシキ：だって、ライブが好きだからね。

―そんな変化を経て制作されたのが、3rdミニアルバム『MAGIC×MAGIC』です。制作を終えての感想を伺えますか？

ヨシキ：一言で言うと、現状の最高傑作であり、正統進化みたいなアルバムだなと思ってて。前回は「ぶちあげる」「だきしめる」という2つの要素にかなりフォーカスしながら曲を作りました。今回の「MAGIC×MAGIC」はあえてテーマを絞ることなく、今までORCALANDがやってきたことをそのまま受け継いで、一番いい形にまとめられたと思ってます。これが最新のORCALANDであり、俺が今までやりたかったことはだいぶやれたなと。もちろんやりたいことはまだたくさんあるんですけど、バンドを始めた時に思っていた「こういうことができたらいいな」ということは、今回全部実現できました。

―具体的に、どんなところに手応えを感じていますか？

ヨシキ：自分たちのバンドサウンド以外の音……例えばシンセやブラスの音をふんだんに使った楽曲をたくさん出す、ということをずっとやりたかったんですよ。僕は元々、”ポップスになった辺りのロックバンド”が好きで。

―例えば？

ヨシキ：一番好きなバンドがUNISON SQUARE GARDENで、さらに言うと、4枚目のアルバム『CIDER ROAD』がめっちゃ好き。バンドマンが、バンドサウンドという自分たちにしか作れない土台の上で、ポップなアレンジをしてるのが好きなんですよ。そういうポップスは、バンドを好きな身からすると、ちょっと特別に聞こえる。それでORCALANDでも、ロックなサウンドの中にシンセやピアノ、ブラスを取り入れられたらと思っていたんです。……これ、今初めて言語化したかも。

―その片鱗は、前回の時点で見えていた気がします。この4人のアンサンブルが盤石になってきたからこそ、挑戦できたのかなと思いますが。

ヨシキ：そうですね。もう完全に盤石になったと思ってます。シンセを取り入れた曲はEPでも作ったけど、あの時はまだ「とりあえず入れとけ！」みたいな（笑）。「バンドサウンド以外の音を入れたい」という願望が先行していたんです。だけど今回は、「この楽曲をこういう雰囲気にしたいから、シンセを入れよう」というふうに、ちゃんと取捨選択しながら、いろいろな音を取り入れられている。そういう意味で、バンドを始めた時に目指していた状態になれている手応えがあるんです。

―なるほど。編成外の音を取り入れるようになると、ギターやベース、ドラムのアプローチも変わってくると思います。京哉さんはギタリストとして、どのような思いで制作に臨みましたか？

京哉：そうですね。僕はギタリストなんですけど……ギターを弾いてるんですよ。

おとやん：どういうこと（笑）？

京哉：どういうことかと言いますと（笑）、シンセやストリングスを取り入れていくなかで、音の詰め込みすぎが課題だと僕は感じていて。そこで最初にできる対策が、ギターを抜くことだったんですよ。だから最近は意外と、細かいフレーズとかは弾いてなくて。そのことを、僕自身はあんまり気にしてなかったんですよ。だけどお客さんから、「ギターを弾いてくれ」とけっこうツッコまれて（笑）。

おとやん：確かに、「テレキャスター・ヒーロー」って言っといて、あまり弾いてないのはちょっと問題かもしれない（笑）。

京哉：だけどバンドサウンドの軸が定まってきて、編成外の音とのバランスの取り方が少しずつわかってきたので。今回は改めて「我々はギターロックバンドです」というところを押し出したくて、”勝負する”ようなプレイを増やしました。特に「成仏Come true」は、シンセも鳴っているけどギターもかなり効いていて、きれいなバランスなんじゃないかなと思いますね。

左から、Gt. 京哉 / Dr. こーてぃん / Vo&Gt. ヨシキ / Ba. おとやん

―おとやんさん、今回の制作、ベーシスト目線ではいかがでしたか？

おとやん：僕はたくさん弾きたい人なので、お客さんから「最近ベース弾いてないですね」と言われたことはないんですけど（笑）。今回のアルバムも、自分のやりたいことはしっかりやりつつ、周りの邪魔にならない形でまとめられたんじゃないかと思います。前はできなかったこともどんどんできるようになっていて、まだまだベース上手くなれるなっていう手応えもありますね。ただ、難しいことばかりやってるので、正直ライブがちょっと怖いです（笑）。

―こーてぃんさんは制作期間中、ドラマーとしてどんなことを考えましたか？

こーてぃん：自分がORCALANDの中でどういう立場をとっていけばいいのか、漠然と考えていた気がします。レコーディングの時期に、バンドからドラマーが脱退するというニュースを立て続けに見たんですよ。もちろん僕は脱退したいと思ってないですよ？ だけど、そういうニュースを立て続けに耳にしたことや、仲間がいなくなるショックが、「バンドに必要とされるドラマーになりたい」「じゃあORCALANDで自分は何ができるだろう？」と考えるきっかけになったんです。正直、『ぶちあげる-EP』『だきしめる-EP』の頃までは、僕は無意識に同期の音に張り合おうとしていたんです。だけど今流行っている曲を聴くと、バンドサウンド以外の音が入っているものも多いから、ORCALANDも正統進化していくべきだなと。そこで「じゃあ、任せられる部分は任せよう」という考え方に変わったんですよね。

―打ち込みとの共存を目指そうと。

こーてぃん：僕の一番好きなバンドは、ASIAN KUNG-FU GENERATIONで。ドラムの伊地知潔さんはすごく派手なプレイをするわけじゃないけど、適宜ちゃんと”魅せてくる”タイプのドラマーなんですよ。自分もそっちを目指したいから、例えば、曲の中の打ち込みを使っている部分では、リズムは打ち込みに任せて、サビになったら「真打ち登場！」って出ていくのがいいのかなと。そうやってメリハリをしっかりつけることは、今回の制作でけっこう意識しました。

―その”真打ち登場”感は、聴いていても確かに伝わってきました。生身のドラムで聴く人の血を沸かせてやるという気概が、プレイに滲み出ているというか。

こーてぃん：ありがとうございます。ベースが派手、ギターも派手、ボーカルも暴れているというなかで、「じゃあ誰がオーディエンスを沸かせるの？」って言ったら、「やっぱりリズムでしょ」と思うので。ORCALANDのグルーヴは僕が担いますよ、という気持ちです。

―ここからは、いくつかの曲について聞かせてください。まずは「スラップ・マジシャン」。タイトルの通り、ベースが主役の曲です。

おとやん：「テレキャスター・ヒーロー」というギターが主役の曲があるので、「ベースをフィーチャーした曲もあっていいんじゃないか？」という話が出て。その流れで、先にタイトルが決まったんですよ。

―このタイトルは、ヨシキさんが考えたんですか？

ヨシキ：実は、僕も知らない間に決まってて（笑）。僕ら4人とスタッフで、アイデアを気軽に投げていくLINEグループがあるんですよ。ある日そこに、スタッフから「新曲『スラップ・マジシャン』」って連絡が来てて。……今そのLINEを遡って見てるんですけど、その翌日にはボカロで作ったデモを送ってますね。俺、すごっ（笑）。

おとやん：でも最初のデモって、全く違う曲だったよね？

ヨシキ：そう。俺の思う「スラップ・マジシャン」をみんなに共有して、「俺の中ではもう完璧です。お褒めの言葉ちょうだい」と思ってたんですよ。なのに、みんなからの反応が「既読」4つのみで（笑）。

おとやん：そのあと「これだとマジシャンというよりかは、レスラーになっちゃうよ」とか、「確かにマジシャンっぽいけど、この曲調だとスラップが際立たないね」とか、いろいろな試行錯誤あって今の形になりました。スラップのフレーズは全部自分で考えたんですけど、このタイトルなので、生半可なことはできないなと。いろいろと詰め込んだ曲になりましたね。

―「テレキャスター・ヒーロー」「スラップ・マジシャン」と来たら……次はドラムの曲が聴きたいですね。

ヨシキ：タイトル候補、何かありますか？

こーてぃん：どうだろう……。俺、ライブとかでゴリラのマネをするんですよ。あと、手数が多いからか、お客さんに「こーてぃんさんのドラムって、千手観音みたいですね」と言われたのが嬉しかったから……「ゴリラ千手観音」とか？ でも、これだとドラム要素がないか。ただただ、腕がたくさん生えてるゴリラになっちゃう（笑）。

ヨシキ：いいタイトル考えといてください（笑）。

―2曲目の「成仏Come true」は、TVアニメ「うしろの正面カムイさん」のオープニング主題歌です。

ヨシキ：「うしろの正面カムイさん」は、主人公のカムイさんが怪異を気持ちよくして成仏させる物語なんですけど、それって我々の音楽も同じで。日常で嫌なことがあったとしても、ライブ会場に来たらそれを忘れてハイになれる。作品と自分たちの活動がクロスするポイントを見つけてからは、すぐに書けました。

―歌い出しの〈悔いの多い生涯です〉というフレーズが気になりました。太宰治の「人間失格」なのか、「北斗の拳」のラオウなのか……。どちらかに元ネタがあったりしますか？

ヨシキ：どっちもなんですけど、2番にも「我が生涯に 一片の悔い 無くなって消え去るような」というフレーズを入れているように、「北斗の拳」の要素の方がちょっと多いです。もし漫画原作のアニメのタイアップを担当する日が来たら、往年の漫画の名台詞を絶対に入れたいと思ってたんですよ。これは気づかれなくてもいいやっていう、自分の趣味のゾーン。なので、今触れてもらって嬉しかったです。ありがとうございます（笑）。

―4曲目の「貴方をまつやさしい場所」は、松屋フーズ創業60周年記念オリジナルブランドソング。タイトル”まつや”が隠れていますね。

ヨシキ：このダジャレでふふっと笑ってもらえたらいいなと。店内放送で流れる曲なので、〈同じ釜の牛めしを食らい〉という歌詞を聴いて「なんやねん、この曲」と思ったり、ふとした時にどこかの一節を思い出して「今日のごはん、松屋にしようかな」と思ったり、そのくらいの心の残り方が理想的だなと思いました。リラックスしながら書けた曲ですね。

―みなさんは、普段からよく松屋に行くそうですね。

ヨシキ：めちゃくちゃお世話になってます。昨日は下北沢の松屋に行ったし、遠征先で行くことも多いですね。

京哉：前に名古屋に泊まってた時、打ち上げが終わってから、松屋の牛めしセットを持ち帰って宿で食べようという話になったんですよ。夜遅かったから、ヨシキは「俺はいいよ」と言っていたけど、「お前も食べなさい、そしてお前も含めた割り勘だ」とお金も出させて（笑）。

こーてぃん：それ、俺も覚えてる。3種類のセットだったんですよ。キムチ牛めしと、鬼おろしポン酢牛めしと、プレーン。

ヨシキ：で、最終的に「俺めっちゃ食べるから！」と言ってた京哉が、箸持ったまま、寝落ちするという（笑）。そんなこともありましたね。

―6曲目「はじまりの衝動」は、7曲中唯一、京哉さんが歌詞を書いています。

京哉：今回のアルバムには、青春を歌っている曲があまりないなと思ったので、じゃあ書こうかと。不安もありつつワクワクしながら入学してきた高校1年生の子を主人公にして、僕の実体験をベースにしながら、フィクションも若干織り交ぜて書きました。

ヨシキ：歌詞に関しては、広い意味にとれるように調整していきました。聴いた人それぞれの青春が最後の1ピースとなって、完成する曲にしたかったので。

京哉：例えば、「ふいに見つけた手書きのポスター」というフレーズは、元々「ふいに聞こえたギター」みたいな感じだったんですよ。僕は高校の頃、軽音楽部に入っていたので。だけど、「聞こえた」だと音楽関係の青春に限定されちゃうし、「手書きのポスターを見つけた」という場面にすれば、文化部でも運動部でも、部活以外でも、どんな青春にも当てはまるよね、っていう。あと、「この"はじまりの衝動"のまま、我々は今もバンドを続けているよ」というメッセージも込めてます。

ヨシキ：アルバムを通して聴くと、6曲目の「はじまりの衝動」から7曲目の「ロックアウト」に至るまで、音が繋がるようにしているんです。青春・原点が「はじまりの衝動」だとしたら、「ロックアウト」は現在。「ロックアウト」はお客さんに向けて書いた曲なんですけど、今ORCALANDを応援してくれている人たちと一緒に、これからも前に進んでいきたいっていう気持ちを込めてます。

―アルバムリリース後には、全国10カ所をまわるツアー「マジで魔法をかけにいく」が開催されます。最後に、ツアーへの意気込みを聞かせてください。

ヨシキ：「現状の最高傑作であり、ORCALANDの正統進化」と言えるアルバムができたと思っているので、ライブ自体も正統進化、そして最高傑作という形で、全国のみなさんにお届けしたいです

京哉：サボらず、ちゃんとギターを弾きたいと思ってます（笑）。

おとやん：一曲一曲の完成度がかなり高いアルバムなので、ちゃんとカッコいい音楽を届けられるだろうなという自信があります。曲のポテンシャルを、ライブでもしっかり届けたいです。

こーてぃん：「MAGIC×MAGIC」というアルバムタイトルには、「ORCALANDの音楽の魔法×お客さんの熱量によって生まれるフロアの魔法」という意味があるんですよ。

ヨシキ：フロアのみなさんが我々の音楽の魔法にかかって、みなさんの熱量がまた俺らに魔法をかけて、よりよいパフォーマンスをさせてくれるっていう。そういう掛け算ですね。

こーてぃん：「マジで魔法をかけにいく」というタイトルの通り、お客さんに魔法をかけるのはもちろん、「今までのORCALANDとは違うんだぞ」という気持ちで、演奏している僕ら自身も魔法にかかったようなライブができたら、このツアーをまわる意義になるんじゃないかなと。10カ所、そういうライブができるように頑張りたいと思います。

＜リリース情報＞

ORCALAND

3rd Mini Album『MAGIC×MAGIC』

2026年7月8日（水）リリース

品番価格：NBPC-118 ¥2,200（tax in）

=収録曲=

1. スラップ・マジシャン

2. 成仏Come true（TVアニメ「うしろの正面カムイさん」オープニング主題歌）

3. おてんとうさま

4. 貴方をまつやさしい場所（松屋フーズ創業60周年記念オリジナルブランドソング）

5. 天使の止まり木

6. はじまりの衝動

7. ロックアウト

＜ライブ情報＞

ORCALAND TOUR 2026 "マジで魔法をかけにいく"

7月17日（金）千葉LOOK

7月30日（木）仙台FLYING SON

8月1日（土）札幌近松

8月11日（火・祝）金沢 vanvan v4

8月15日（土）高松 TOONICE

9月11日（金）広島ALMIGHTY

9月12日（土）福岡 Queblick

9月19日（土）名古屋 ell.FITS ALL

9月20日（日）心斎橋Live House Pangea

10月2日（金）Spotify O-Crest

チケット受付URL https://lnk.to/orcaland-tour2026

ORCALAND Official SITE https://orcaland.jp