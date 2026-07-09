Dannie Mayが「BAD遺伝子」MV公開、ExWHYZ・mikinaが狂おしく身をよじる

Dannie Mayが、7月8日（水）にリリースされた新曲「BAD遺伝子」のMVを公開した。

本作はTVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』のOP主題歌となっており、「盛大な親子喧嘩」をテーマに、思春期の迸るようなイライラや葛藤を詰め込んだ一曲。とびきりの攻撃性の中に少しだけの愛情と甘えが同居する、Dannie May渾身のロックチューンがアニメの新たな激しい戦いを鮮やかに彩っている。

公開されたミュージックビデオは、「シュレディンガーの猫」や「DNA」をモチーフとしたソリッドな世界観が炸裂する映像作品となった。物語の核となる不条理な箱の中に閉じ込められ、衝動と葛藤に狂い狂おしく身をよじる主演の女性役として、ダンス＆ボーカルグループ・ExWHYZのメンバーとして人気を誇るmikinaが起用されている。

■Yunoコメント

何を持って、又は持たずして生まれてくる事である程度の人生の尺度が決まってしまう事が僕は許せない。

ヒトは必ず後天的に培うもので豊かになるべきだと思うからです。本作はその僕の理想論と遺伝子が持つ現実を真っ向から衝突させたような作品になっています。

久々に僕達3人も出演するMVになってるので、その辺りもどう絡んでいるのか、予測しながら楽しんでいただけたら嬉しいです。

■mikina（ExWHYZ / 主演）コメント

初めての、他のアーティストさんのMV出演。

そんなわたしに主演を任せてくださったことが、本当に嬉しかったです。

ストーリーのお話や撮影中の会話から、アニメや楽曲への愛がすごく伝わってきて、何とか力添えしたい、と今のわたしにできる全身全霊で挑みました。

メンバーの皆様が映る画も本当に素敵で、

細かく散りばめられたこの世界は、何度見てもきっと新しい発見があると思います。

たくさん目で見て、耳で聴いて、

何度でも楽しんでもらえたら嬉しいです。

＜リリース情報＞

Dannie May

配信Single「BAD遺伝子」（TVアニメ『鎧真伝サムライトルーパー』第2クールオープニング主題歌）

2026年7月8日（水）リリース

https://Dannie.lnk.to/BADGENE

＜ライブ情報＞

Dannie May TOUR 2026「YOKAI」

10月3日（土）愛知：NAGOYA CLUB QUATTRO

10月4日（日）大阪：BIGCAT

10月9日（金）東京：Zepp DiverCity

公式サイト：https://danniemay.com/