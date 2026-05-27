CHINTAIは2026年5月27日、「女性の住みたい街&憧れの街ランキング 2026関西版」の結果を発表した。「住みたい街ランキング」の調査は2025年10月1日～2026年3月31日、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県で「Woman.CHINTAI」に掲載された賃貸物件のうち、問合せの多かった駅を集計したもの。「憧れの街ランキング」の調査は2026年4月6日～15日、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、滋賀県、和歌山県、三重県に在住の18歳～39歳の未婚女性627人を対象にインターネット形式で行われた。

「女性の住みたい街ランキング 2026 関西版」TOP10

住みたい街ランキングは、1位「江坂」、2位「中津」、3位「阿波座」という結果に。「江坂」「中津」「本町」「東三国」など、梅田・なんばといった大阪中心部へアクセスしやすい駅が上位にランクイン。また、「阿波座」「緑橋」なども含め、駅周辺で買い物や外食を済ませやすい駅が多い点も特徴となっている。

仕事やプライベートで移動が多い女性にとっては、通勤時間を抑えながら日常生活もスムーズに送れることが、街選びの重要な条件になっていることがうかがえる。

また、「十三」「尼崎」「立花」「西宮」「武庫之荘」など、大阪中心部へ出やすい阪急神戸線・JR沿線の駅も多くランクイン。これらの街は、都心へのアクセスを確保しながら、家賃や住環境とのバランスを取りやすい点が特徴となっている。

「女性の住みたい街ランキング 2026 関西版」TOP10

「女性の住みたい街ランキング2026 関西版」急上昇駅TOP5

住みたい街ランキングの急上昇駅は、住みたい街ランキングTOP50の中から、前年と比べて大きく順位を伸ばした駅をピックアップしたもの。1位「三郷」、2位「門戸厄神」、3位「出屋敷」となった。

大阪市内へのアクセスを確保しながらも、落ち着いた住宅地としての暮らしやすさが特徴の「三郷」は、昨年346位から10位へと大きく順位を伸ばした。また、西宮エリアに位置しており、落ち着いた住環境が特徴の「門戸厄神」はにぎやかすぎない環境で安心して暮らしたい女性から支持を集めたことがうかがえる。

今回の急上昇ランキングからは、「静かな住宅地」「生活重視のエリア」「にぎわいのある都市部」など、異なるタイプの街が同時に選ばれていた。

「女性の憧れの街ランキング2026 関西版」TOP10

憧れの街ランキングは、1位「梅田」、2位「京都」、3位「神戸」といった関西を代表するターミナルエリアが上位にランクイン。これらの街は、交通利便性に加え、大型商業施設や飲食店が集まっており、休日も含めてさまざまな過ごし方ができる点が特徴となっている。利便性だけでなく、街としてのイメージや華やかさも含めて、"一度は住んでみたい"と感じる女性が多いことがうかがえる。

また、「芦屋」「西宮北口」といったエリアも昨年に引き続き上位にランクイン。これらの街は、整った街並みや落ち着いた住環境に加え、治安の良さや上質な住宅地としてのイメージを持たれやすい。

さらに、飲食店が充実し、仕事帰りや休日の過ごし方を楽しみやすい「福島」や、大阪城公園に近く、都心にいながら自然や開放感を感じられる「森ノ宮」など、日常の過ごし方を具体的にイメージしやすい街もランクインしている。

「憧れの街ランキング2026 関西版」急上昇駅3選

憧れの街ランキングでは、商業施設や飲食店が集まり、日常的に多くの人が行き交うエリアの「烏丸」「なんば」「新大阪」が同率で最も大きく順位を上げた。

これまで憧れの街は、非日常性や華やかさが重視される傾向があったが、普段の生活に近い都市の魅力も憧れの対象として捉えられはじめていることがうかがえる。