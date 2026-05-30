ウェイブダッシュは5月28日、「全国住みたい街ランキング2026」の結果を発表した。調査は2025年4月1日～2026年3月31日、生活ガイド.com会員1万2,789人を対象にインターネット形式で行われた。

全国住みたい街ランキング2026 トップ10

「全国住みたい街ランキング2026」は、1位「横浜市(神奈川県)」、2位「福岡市(福岡県)」、3位「札幌市(北海道)」と、前回と同じ結果に。

一方、「世田谷区(東京都)」が上位5圏外にランクダウン(4位→7位)し、「大阪市(大阪府)」(6位→4位)がランクアップ。また、同じく近畿圏を代表する街である「京都市(京都府)」(13位→9位)が前回の上位10圏外から、再び圏内に返り咲いた。

同社は、「大阪市(大阪府)」は、「うめきたエリア」の再開発や統合型リゾート(IR)計画などの成長期待が評価されたことや、大阪・関西万博によって、都市の認知や注目度が高まった可能性があるとしている。また、京都市は近年インバウンドの急増により、生活環境への影響が話題になったが、受け入れ体制の変化などが印象の改善と評価の回復につながった可能性を示唆している。

一方で、世田谷区は、ブランド力はあるものの、成長期待などの要素が他都市と比べて小さかった可能性もうかがえる。

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