タワマンといえば、眺望や共用施設など華やかなイメージを思い浮かべる人も多いはず。タワマンは、ゴミ捨て場1つをとっても普通のマンションとは違う光景が広がっていることも。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンのゴミ捨て場に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマンのゴミ捨て場で見た光景とは?」

タワマンに住み始めた主人公は、24時間ゴミ出しができることの便利さを改めて実感しながらゴミ捨て場に向かいます。

すると、ゴミ捨て場を開けた瞬間、思わず足を止めてしまう"ある光景"が目に飛び込んできました。

さて、主人公が見た光景とは何だったのでしょうか?

① ゴミが規則正しく並んでいた

② ワインボトル専用の回収スペースがあった

③ ブランド物のバッグが捨ててあった

・・・・・・・・・・・・・・

✅タワマン住みなら普通なの!? 主人公はゴミ捨て場で何を見た?……続きはこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

タワマンだからこそ見える"暮らしの違い"

毎日使うゴミ捨て場は、その建物で暮らす人たちの生活が垣間見える場所でもあります。

設備やルールだけでなく、「こんなものまで?」と驚く場面に出くわすことも。何気ない日常のワンシーンだからこそ、そのマンションならではの空気感が伝わってくるのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ ブランド物のバッグが捨ててあった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!