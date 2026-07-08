ＤｅＮＡが1点差で中日に勝利

先発投手：ＤｅＮＡは東　克樹が7回2失点の好投（4安打8奪三振）、中日の松葉　貴大は6回4失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：ＤｅＮＡが1点を追加 4回表：中日が2点を追加 5回裏：ＤｅＮＡが2点を追加 注目選手：ＤｅＮＡの筒香　嘉智が1本塁打、3打点の活躍、ＤｅＮＡの松尾　汐恩が1本塁打の活躍、中日のＭ・サノーが2本塁打、2打点、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 巨人 75 40 33 2 .548 -
2 阪神 74 39 34 1 .534 1
3 ヤクルト 75 38 36 1 .514 2
4 DeNA 76 31 42 3 .425 9
5 広島 73 29 40 4 .420 9
6 中日 77 29 47 1 .382 12

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 77 47 29 1 .618 -
2 西武 81 45 33 3 .577 3
3 日本ハム 82 46 36 0 .561 4
4 ロッテ 75 37 35 3 .514 8
5 オリックス 78 39 37 2 .513 8
6 楽天 77 29 47 1 .382 18